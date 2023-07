"V globokem šoku sporočamo, da je mladi italijanski kolesar, ki je včeraj padel v prvi etapi, kljub vsem zdravniškim naporom podlegel poškodbam," so zapisali organizatorji, ki so po nesreči odpovedali dirko.

A 17-year old italian cyclist Jacopo Venzo passed away following a crash on stage 1 of 48° Junioren Rundfahrt (Austria).



There are no words to describe this tragedy.



Our thoughts are with his family, friends, team, race organizers and the whole cycling community. — UEC_cycling (@UEC_cycling) July 22, 2023

"Naše misli so z družino, njegovo ekipo in vsemi kolesarji. Kljub brezhibno delujoči reševalni verigi in vsem zdravniškim naporom je kolesar po sprejemu podlegel hudim poškodbam," so sporočili iz Zgornjeavstrijske deželne kolesarske zveze in organizacijske ekipe.

Sedemnajstletni Italijan je padel med etapo od Haida do Marchtrenka med spustom v daljšem levem ovinku. Zdravniki dirke so mu takoj priskočili na pomoč in ga oskrbeli na kraju nesreče, nato so ga z reševalnim helikopterjem odpeljali v univerzitetno bolnišnico Kepler v Linzu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pred petimi tedni je v podobni nesreči umrl Mäder. Šestindvajsetletnik je prav tako padel med spustom na dirki po Švici in utrpel hude poškodbe, zaradi katerih je umrl v bolnišnici.

Slovenski kolesarski as Mohorič je petkovo etapno zmago na dirki po Franciji posvetil tudi Mäderju.