Ilirija na pragu zgodovine

Ljubljančani imajo za seboj najboljšo sezono v zgodovini kluba. Prvič doslej so se uvrstili v polfinale državnega prvenstva, hkrati pa si lahko izborijo premierni nastop v prvi ligi ABA. V prvem poskusu jim ni uspelo, saj so v finalu lige ABA 2, potem ko so sicer dobili prvo tekmo, izgubili z 1:2 v zmagah proti Bosni, so pa zato dobili še eno priložnost in boj v kvalifikacijah.

Na prvi tekmi kvalifikacij je drugouvrščena iz lige ABA 2 ljubljanska Ilirija prejšnji teden s 93:88 ugnala zagrebško Cibono in v dvorani Dražena Petrovića v Zagrebu naredila prvi korak k sodelovanju v ligi ABA v prihodnji sezoni. Ilirija je zasluženo prišla do zmage, saj je vodila večino tekme. V prvi četrtini že s 17 točkami razlike, v bolj izenačenem drugem delu pa je ubranila vse poskuse domačih.

Mesto v ligi ABA za sezono 2025/26 iz Slovenije že imata zagotovljeno Cedevita Olimpija in Krka.