Fundacija za šport že nakazala prva sredstva

Fundacija za šport (FŠO) je na današnji seji sveta fundacije razdelila del sredstev, ki so bila na voljo z javnim razpisom za leto 2021. V slednjem je bilo na voljo 9,5 milijona sredstev. Za program tekmovalnega športa je bilo razpisanih 4.545.930 evrov, od tega je svet FŠO do danes razdelil že 4.272.355.

Prva sredstva so na podlagi sklenjenih pogodb nekatere nacionalne zveze že prejele. V okviru javnega razpisa za letos je sicer na FŠO prispelo 1222 vlog. Vlagatelji so skupaj zaprosili za 36,6 milijona evrov, od tega 25,5 milijona evrov za programe, ostalo pa za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi.

"Veseli me, da smo kljub oteženim pogojem dela razdelili večino sredstev na področju tekmovalnega športa in prva sredstva nacionalnim zvezam za področje vrhunskega športa za leto 2021 že nakazali," je povedal predsednik sveta FŠO Aleš Remih in dodal: "Vsako leto FŠO dokazuje, da je država z njeno ustanovijo pred dobrimi 20 leti sprejela za šport zelo pomembno in dobro odločitev, saj je fundacija od takrat naprej eden glavnih stebrov financiranja slovenskega športa."

FŠO, ki jo je leta 1998 ustanovil državni zbor, sredstva pridobiva iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo, pri čemer sta glavna koncesionarja Loterija Slovenije in Športna loterija.

FŠO od prve prejme 20 odstotkov koncesijskih dajatev, od slednje pa 80 odstotkov. Pri sestrski Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je razmerje obratno.