V svet Fundacije za šport izvoljenih 11 od 14 kandidatov

Volitve so dva dni potekale v Ljubljani in Mariboru. FŠO bo v prihodnjem letu za slovenski šport namenila 11 milijonov evrov, kar je 10 odstotkov več kot lani, in je eden izmed najpomembnejših stebrov za financiranje slovenskega športa. Sedanjim članom svet FŠO, ki ga je v tem mandatu vodil Aleš Remih, se izteka mandat.

Športnike bo zastopal Matjaž Jaklič na predlog Jana Oblaka, iz kandidature trenerjev in drugih strokovnih delavcev v športu pa je bil izvoljen Marko Strel.

Aleš Remih Foto: Urban Urbanc/Sportida Iz nacionalnih panožnih individualnih zvez olimpijskega programa so bili izvoljeni Barbara Kürner Čad (na predlog Smučarske zveze Slovenije), Andrej Jelenc (Kajakaška zveza Slovenije) in Bojan Rotovnik (Planinska zveva Slovenije). V drugem krogu se bosta pomerila Rok Petrič (Badmintonska zveza Slovenije) in Andrej Cevc (Teniška zveza Slovenije).

Med nacionalnimi panožnimi kolektivnimi zvezami, ki so na OI, je največ glasov dobil Uroš Mohorič (Rokometna zveza Slovenije, trije pa so prejeli enako število glasov, to so Gregor Rigler (Curling zveza Slovenije), Miroslav Jurjavčič (Košarkarska zveza Slovenije) in Sebastjan Cilenšek (Odbojkarska zveza Slovenije).

Simon Maljevac (balinarska zveza) in Jure Šega (potapljaška zveza) sta dobila podporo iz skupine nacionalnih športnih zvez, ki niso na OI. Iz nacionalnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športno rekreacijo, sta bila izvoljena Branko Zorman (Slovenska zveza za praktično strelstvo) in Gregor Pečovnik (Športna unija Slovenije).

Iz občinskih športnih zvez zahodne Slovenije je dobil podporo Tomislav Tiringer (ŠZ Nova Gorica), za vzhodni del države pa bodo tudi ponovili volitve za izbor, izenačena sta bila Aleksander Fain (ŠZ Maribor) in Matej Sitar (Zveza športnih društev Žalec).