Fundacija za šport za leto 2025 s 13,6 milijona evri

Svet Fundacije za šport (FŠO) je sprejel finančni načrt za prihodnje leto, ko bo za programe športnih organizacij na voljo 13,6 milijona evrov. To je največ doslej v zgodovini fundacije. Predsednik FŠO Branko Zorman je obenem napovedal, da bodo tudi odločbe poslali prej, kot so jih prejšnja leta.

FŠO bo konec prihodnjega tedna odločal še o finančnem razrezu, ko bo jasno, koliko sredstev bo na voljo za posamezna področja.

"Oktobra bomo objavili vse potrebne podatke, časovnico in vsebinske postavke za razpis. Ta bo sicer odprt šele po novem letu, ker smo za informacijski sistem, ki ga pripravljajo za naše potrebe, zahtevali kar nekaj sprememb in popravkov. Tako bo ta na voljo kasneje, kot smo načrtovali, a bo zaradi aplikacije možno veliko hitreje razdeliti sredstva, ker bo neprimerno manj 'ročnega' dela. Odločbe bodo športne organizacije prejele prej kot doslej," je pojasnil Zorman.

Foto: Shutterstock

Največ sredstev 2011

FŠO je letos slovenskemu športu v letošnjem letu namenil 12,5 milijona evrov, kar je 13,6 odstotka več kot leto poprej. Po odpiranju vlog na razpisu so pri fundaciji ugotovili, da so prejeli za 67 milijonov evrov prošenj. Prva sredstva so bila nato na voljo marca. Največ denarja pa je bilo namenjeno za športne programe, skupaj 7,37 milijona, od tega dobrih šest milijonov za tekmovalni šport.

FŠO je največ sredstev doslej namenil leta 2011 (13,55 milijona) in leta 2010 (13,5 milijona). FŠO se tako kot sestrska Fundacija za invalidske in humanitarnih organizacij (Fiho) pretežno napaja iz koncesijskih dajatev od klasičnih iger na srečo, v državi sta monopolista Športna loterija in Loterija Slovenije.