Na Dunaju plesale kroglice, šest Slovencev lovi evropsko krono

Na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju so danes opravili žreb polfinalnih parov za zaključni turnir evropske lige prvakov v sezoni 2019/20, ki bo 28. in 29. decembra v Kölnu. Polfinalna para sta Kiel - Veszprem in Barcelona - PSG.

Po odločitvi evropske krovne zveze so se na zaključni turnir v Nemčiji prebili Barcelona, PSG, Kiel in Veszprem, ki so bili do marčevskega izbruha pandemije novega koronavirusa najboljši v obeh skupinah elitnega klubskega tekmovanja na stari celini.

Slovenske barve v Lanxess Areni v Kölnu bo konec leta zastopalo šest rokometašev. Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc igrajo za Barcelono, Miha Zarabec za Kiel, Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek pa za Veszprem.

Barcelona osemkrat najboljša, Celjani niso dočakali Poljakov

Celjani bi se morali za četrtfinale potegovati proti Poljakom, a sta bili tekmi osmine finala odpovedani. Foto: Grega Valančič/Sportida V osmino finala v sezoni 2019/20 so se prebili tudi igralci Celja Pivovarne Laško, dvoboja proti poljskemu rokometnemu velikanu Vive Kielce pa sta bila odpovedana, tako kot druge tekme Dinamo Bukarešta - PSG, Wisla Plock - Veszprem, Vardar Skopje - Pick Szeged, Porto - Aalborg in Flensburg-Handewitt - Montpellier.

Barcelona in Kiel, ki sta skupinski del končala na prvem mestu, sta se neposredno uvrstila v četrtfinale. Od sezone 1993/94, ko je evropska rokometna zveza prvič organizirala ligo prvakov, je bila najbolj uspešna Barcelona, ki je osemkrat slavila v tem tekmovanju. Kiel in Ciudad Real sta zmagala po trikrat, Vardar iz Skopja in Montpellier pa po dvakrat.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na rokometni Mont Blanc stopili v sezoni 2003/04, po enkrat so zmagali tudi Flensburg-Handewitt, HSV Hamburg, Magdeburg, Kielce, Portland San Antonio, Elgorriaga Bidasoa in Teka Santander.