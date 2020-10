Celjani po drami nesrečno izgubili

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na tekmi šestega kroga v evropski ligi prvakov z 31:32 izgubili proti Motor Zaporožju in tako izgubili pomemben obračun v boju za preboj v osmino finala. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 18. novembra, ko bo gostovala v francoskem Nantesu.

Celjski rokometaši so izgubili izjemno pomembno tekmo v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po prepričljivem zmagoslavju pred tednom dni v Zagrebu so morali danes v Zlatorogu po hudem boju priznati premoč neposrednemu tekmecu za šesto mesto v skupini B iz ukrajinskega Zaporožja. V elitnem klubskem tekmovanju sledi tritedenski premor zaradi kvalifikacijskega ciklusa za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022.

Izbranci celjskega trenerja Tomaža Ocvirka so zaradi pomembnosti tekme uvodoma zaigrali v krču, predvsem to velja za igro v napadu, kjer nikakor niso našli ustreznih rešitev za ukrajinsko obrambo. Po uvodni zadregi so se vendarle malce sprostili, med osmo in deveto minuto naredili delni izid 3:0 in povedli s 4:1.

V nadaljevanju popustili

Slovenski prvaki so v nadaljevanju prikazali zelo bledo predstavo. Tekmeci iz Zaporožja so precej hitro vzpostavili ravnotežje na igrišču in izkoristili vse večje razpoke v domači obrambni vrsti ter jim precej hitro zadihali za ovratnik, v 20. minuti pa jih povsem ujeli in izenačili na 10:10. Domača klop je zahtevala minuto odmora, a premikov na bolje ni bilo. Le dve minuti pozneje so domači rokometaši prvič na dvoboju tekmecu pogledali v hrbet (11:12). V 26. minuti je zaostanek narasel na tri gole (12:15), razlika pa se do odhoda na veliki odmor – predvsem zaradi simultanke Belorusa Barisa Puhovskega, ki jim je zabil pet golov – ni spremenila (14:17).

Celjani so storili preveč napak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjanom igra ni stekla niti v začetku drugega polčasa, še naprej so igrali nepovezano, vse to pa so njihovi tekmeci iz Ukrajine izkoristili in jim ušli na štiri gole (14:18). A Ocvirkovi varovanci niso vrgli puške v koruzo, strnili so svoje vrste in v 39. minuti po golu Jana Grebenca tekmo postavili v začetno izhodišče (20:20). Ko je že kazalo, da so domači rokometaši ujeli pravi ritem, pa je sledila nova hladna prha – gosti so jim v 43. minuti znova ušli na tri gole (22:25). Celjani so se pogumno spustili v lov za tekmecem in v 56. minuti – po golu Patrika Lebna – izenačili na 30:30.

Po drami praznih rok

Prelomni trenutki dvoboja so bili izjemno napeti in dramatični. Celjani so dobro minuto pred koncem po golu Domna Novaka s 7-metrovke izenačili na 31:31, a so gosti v začetku zadnje minute znova ušli (31:32). Gostitelji v zadnjih 54 sekundah – tudi po minuti odmora Ocvirka – niso dosegli izenačujočega gola, vse njihove akcije so gosti iz Ukrajine zaustavili in se po zmagi v Celju na lestvici zaradi boljše razlike v golih ob enakemu številu točk prebili pred osmoljence današnje tekme.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Domen Novak s sedmimi in Patrik Leban s šestimi goli. "Čestitke Zaporožju za zmago. Vedeli smo, da so zelo dobra ekipa, tehnično podkovana, z visokimi igralci in da igrajo hitro, kar so pokazali v prvem polčasu. Nam se je poznala poškodba Šarca in Ivića na zadnjem treningu. Oba sta stisnila zobe, a Šarac ni zdržal dolgo, po njegovi menjavi pa je naša obramba razpadla in prejeli smo preveč zadetkov. Pred drugim delom smo dvignili raven naše igre, se vračali, lovili zaostanek, kar je zelo težko, ko pa nam je to uspelo, je popustila zbranost," je po tekmi dejal Ocvirk.

