Znani točni termini domačega EP

Do ženskega evropskega prvenstva, ki ga bo v Ljubljani in Celju gostila tudi Slovenija, je manj kot 180 dni. Znani so točni termini tekem slovenskih rokometašic, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Žreb pred EP je Slovenkam v skupini B namenil zahtevne tekmice. V celjski dvorani Zlatorog se bodo najprej pomerile z dvema udeleženkama polfinala lanskih olimpijskih iger v Tokiu, nazadnje pa še z reprezentanco, ki je bila boljša na decembrskem svetovnem prvenstvu v Španiji.

Izbranke Dragana Adžića bodo nastope na domačem EP začele v petek, 4. novembra, proti Danski. Dva dni kasneje sledi obračun s Švedinjami, v torek, 8. novembra, pa se bodo srečale še s Srbkinjami. Vse tekme se bodo začele ob 18. uri.

Žensko prvenstvo stare celine bo prvič v zgodovini potekalo v treh državah. Poleg Slovenije, ki bo med 4. in 20. novembrom v Ljubljani gostila še skupino A (Norveška, Madžarska, Hrvaška in Švica), bodo boji potekali še v Skopju (skupina C; Francija, Nizozemska, Severna Makedonija) in Podgorici (skupina D; Poljska, Črna gora, Nemčija, Španija).

V drugi del tekmovanja (10. - 16. november) se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance vsake skupine. Trojici iz skupine A in B se bosta združili v ljubljanskih Stožicah, iz skupin C ter D pa v makedonski prestolnici. Vse tekme končnice (18.- 20. november) z obračuni za razvrstitev od 1. do 6. mesta sledijo v Ljubljani.

V pripravah na največje žensko športno tekmovanje v zgodovini samostojne Slovenije slovenske rokometašice do novembra čaka še nekaj pripravljalnih tekem. V začetku junija bo izbrana vrsta gostovala na Danskem, konec istega meseca bodo v nekoliko pomlajeni zasedbi nastopile na sredozemskih igrah v Alžiriji. Konec septembra se bo nato Slovenija z Madžarsko pomerila v Ljubljani, tik pred EP pa še s Hrvaško v Celju.

