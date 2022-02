Želel si je, da bi se zbrale v polni postavi, a ne bo povsem tako

Po decembrskem nastopu na svetovnem prvenstvu se bo prihodnji ponedeljek v Zrečah znova zbrala ženska članska rokometna reprezentanca in nadaljevala tekmovanje v reprezentančnem pokalu EHF Euro. V sklopu tega jo čakata dve tekmi z reprezentanco Severne Makedonije, na katerih ne bo nastopila v polni postavi, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

"Želel bi si, da bi se na reprezentančni akciji zbrali v polni postavi, a temu na žalost ne bo tako. Z nami ne bo nekaj deklet, ki so bile del priprav in svetovnega prvenstva v Španiji, saj imajo težave s poškodbami. Na srečo so vse lažje narave in pri nobeni izmed deklet ni potreben kakšen operativni poseg," je ob objavi seznama vabljenih rokometašic povedal selektor Dragan Adžić.

Novi obrazi

Črnogorec na slovenski klopi bo mogel računati na Branko Zec, Aljo Varagić, Tjašo Stanko, Nino Žabjek in Živo Čopi. Med rokometašicami tudi tokrat še ne bo Tamare Mavsar, ki se zaradi materinstva še pripravlja za vrnitev na igrišča. "Po drugi strani smo na tokratni zbor povabili nekaj novih obrazov. Na treningih želim preveriti raven njihovega rokometnega znanja in jim dati priložnost, da se izkažejo. S strokovnim štabom jim bomo obenem dali usmeritve pri delu v prihodnje, da pri svoji igri še napredujejo," dodaja.

Na priprave članske reprezentance so prvič vabljene srednja zunanja Blažka Hauptman (Litija), Tajda Tripkovič in Urša Urbančič (obe Branik Maribor). Na spisku so tudi Manca Kogovšek, Urša Zelnik in Nika Matavš, ki so se reprezentančnih priprav v preteklosti že udeležile. Prvi sta na treningih pod vodstvom Adžića že sodelovali, Matavševa pa se bo pripravam pridružila prvič po septembru 2019.

Anžićev spisek povabljenk dopolnjujejo krilne rokometašice Maja Svetik, Petra Kramar in Tija Gomilar Zickero, zunanje igralke Ana Abina, Ema Hrvatin, Elizabeth Omoregie, Nuša Fegic, Nina Zulič, Ana Gros in Dominika Mrmolja, krožne napadalke Nataša Ljepoja, Manca Jurič, Valentina Tina Klemenčič in Aneja Beganović ter vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič.

"Kljub temu, da ne bomo mogli v popolnosti nadaljevati z uigravanjem za evropsko prvenstvo, nam bosta tekmi s Severno Makedonijo zagotovo prišli zelo prav. Že sedaj bomo skušali popraviti kar največ napak v igri s svetovnega prvenstva," še pravi Anžić.

Foto: Vid Ponikvar

Dvakrat izgubile z Norveško

Pred decembrskim mundialom so Slovenke v pokalu EHF Euro, v katerem sodelujejo vse tri gostiteljice letošnjega evropskega prvenstva v novembru – poleg Slovenije še Severna Makedonija in Črna gora – ter aktualna evropska prvakinja Norveška, odigrale dve tekmi s slednjo. Skandinavke so bile na domačem igrišču boljše z 29:17, na povratni tekmi v dvorani Stožice pa s 26:21.

Kakovostna reprezentanca, čeprav je ni bilo na zadnjih velikih tekmovanjih

V drugem sklopu tekmovanja v pokalu EHF Euro se bodo slovenske rokometašice dvakrat srečale s Severno Makedonijo. Prva tekma bo v četrtek, 3. marca, ob 18. uri na sporedu v dvorani Zlatorog v Celju, povratna pa tri dni kasneje ob 18.30 v Areni Boris Trajkovski v Skopju.

"Severna Makedonija je kakovostna reprezentance in to kljub temu, da ni nastopila na zadnjih velikih tekmovanjih. S selektorjem je osredotočena na dvig ravni svoje igre, s čimer želi biti konkurenčnejša na evropskem prvenstvu. Da ji to uspeva, je nakazala že oktobra, ko je v gosteh pri Črni gori dosegla 30 zadetkov," o marčevskih tekmicah še pravi Anžić.