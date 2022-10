"Želimo si, da bi bilo v Zlatorogu tudi čim bolj glasno"

Rokometaši Celja Pivovarne Laško nadaljujejo svoje popotovanje v evropski ligi prvakov. Na uvodnih treh tekmah so na kolena položili tekmece iz Kiela ter izgubili proti Barceloni in Aalborgu, v sredo ob 18.45 pa bodo v svojem Zlatorogu gostili Nantes.

Nantes, kjer igra tudi slovenski reprezentant Rok Ovniček, je trenutno vodilna ekipa v francoski ligi. V najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopa petič, v letih 2018 in 2021 pa se je francoski klub prebil tudi na zaključni turnir četverice lige prvakov v Kölnu.

Treba se bo boriti maksimalno

V poletnem prestopnem roku so v Nantes prišli Španca Jorge Maqueda in Kauldi Odriozola, Islandec Viktor Hallgrimsson, Hrvat Ivan Pešić in Francoz Jeremy Toto. Kapetan moštva je levo krilo Valero Rivera, vajeti igre pa ima v rokah izjemno obetavni srednji zunanji Aymeric Minne, z devetnajstimi zadetki tudi najboljši strelec Nantesa v tej sezoni lige prvakov.

"Gre za izjemno kakovostne tekmece, kar potrjuje tudi njihova uvrstitev v francoski elitni konkurenci. Pred začetkom sezone so osvojili tudi domačo superpokalno lovoriko po zmagi nad PSG. Igrajo zelo dobro, v ligi prvakov so doslej osvojili dve zmagi in doživeli en poraz. Odlikuje jih zelo agresiven in fizičen rokomet, tako da se bo treba znova maksimalno boriti in dati vse od sebe," je pred sredinim dvobojem uvodoma dejal srbski trener na celjski klopi Alem Toskić.

Alem Toskić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Podpora s tribun bo dala ekipi krila

"Naši mladi igralci si zaslužijo podporo, želimo si, da bi bilo v Zlatorogu tudi v sredo čim bolj glasno. Dajejo vse od sebe, zavoljo borbenosti pa lahko marsikdaj nadomestijo pomanjkanje izkušenj, ki so v ligi prvakov zelo pomembne. Podpora s tribun bo nedvomno dala krila naši ekipi, tako da v imenu celotne ekipe pozivam vse ljubitelje našega kluba, da nas v sredo podprejo in nam dodajo tiste dodatne odstotke moči. Obljubljamo, da bomo tekmo odigrali maksimalno borbeno in dali vse od sebe," je še dodal Toskić.

"Vsi že komaj čakamo, da znova stopimo na parket Zlatoroga. Smo v dobri formi, čaka nas nov evropski spektakel, kar bo ponovno priložnost za dokazovanje na evropski sceni. Nantes ima v svojih vrstah kakovostne posameznike, v tej sezoni je že premagal Kiel in PSG," je pred sredinim dvobojem dejal Tilen Strmljan.

"Francozi igrajo zelo čvrsto obrambo in zelo fizična ekipa. Hkrati pa jih odlikuje tudi odličen napad, praktično vsako tekmo dosežejo preko 30 golov. Zagotovo bomo morali odigrati najboljšo tekmo doslej, če jih želimo presenetiti, a vsi skupaj verjamemo, da je ob polnem Zlatorogu možno prav vse," je še na koncu dodal Strmljan.

V skupini B po treh krogih vodi Barcelona s šestimi točkami, Kiel, Aalborg, Nantes in Kielce so zbrali po štiri, Celje Pivovarna Laško dve, Pick Szeged in Elverum pa sta še brez točk.