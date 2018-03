Že v polfinalu ponovitev lanskega finala pokala

Na Rokometni zvezi Slovenije so izžrebali polfinalna para pokala Slovenije za ženske, ki bo s finalni turnirjem na Kodeljevem na sporedu ta konec tedna. Naslov pokalnega prvaka brani Krim Mercator, ki se bo v soboto že v polfinalu pomeril z ekipo Z'Dežele, lanskim finalistom. V prvem polfinalu se bosta pomerila Zagorje in Ljubljana.

"Vse ekipe, ki so se uvrstile na zaključni turnir, so zelo kakovostne. Naše želje so nekaj, realnost pa je trenutno povsem druga stvar. Zadovoljni smo s žrebom, saj nam nasproti ne bodo stale favoritinje turnirja, rokometašice Krima Mercatorja. Tudi Ljubljana vedno predstavlja hudo oviro. Pričakujem težko tekmo, na kateri favorita ni. Upam, da se bomo prebili do finala," je po žrebu povedal predstavnik Zagorja Bojan Voglar.

Na drugi strani je bila vesela tudi Nataša Derepasko (Ljubljana): "Izognili smo se namreč Krimu Mercatorju, prvemu favoritu pokala. Smo mlada ekipa, skušali se bomo boriti po najboljših možnih močeh in dokazati, da lahko premagamo najboljše ekipe."

Dolgoletna igralka, zdaj pa funkcionarka Krim Mercatorja Deja Doler Ivanović je vesela, da je turnir v Ljubljani: "Letos smo imeli poseben motiv za organizacijo turnirja, saj sta se prvič v zgodovini kar dve naši ekipi uvrstili na zaključni turnir, česar smo izjemno veseli. Maksimalno zavzeto bomo organizirali rokometni praznik, saj si vse štiri ekipe to tudi zaslužijo. Veljamo za favorite, vemo pa, da je pokalni turnir specifično tekmovanje, v katerega vstopamo z vsem spoštovanjem do ostalih. Želimo si doseči enega od ciljev sezone, to je osvojitev pokala."

Sebastjan Oblak (Z'Dežele) pa poudarja, da so na turnirju štiri trenutno najboljše slovenske ekipe: "Vemo, da so Krimovke zaenkrat še nedotakljive, a vseeno se bomo skušali nanje pripraviti čim bolje in odigrati čim boljšo tekmo. Videli bomo, kaj bo to prineslo. Z žrebom nismo zadovoljni, a to je šport. Lani smo v tem pogledu imeli srečo, letos pač ne."