Sreda, 18. 2. 2026, 7.25
22 minut
DP v rokometu, liga NLB, 20. krog
Za uvod na sporedu večni derbi
Rokometaši Gorenja Velenja in Celja Pivovarne Laško bodo danes v Rdeči dvorani otvorili 20. krog lige NLB.
Dvajseti krog Lige NLB se bo nadaljeval konec tedna. Sobotni spored bo postregel s štirimi zanimivimi obračuni – Škofja Loka bo doma gostila RD LL Grosist Slovan, RK Jeruzalem Ormož bo gostoval pri RD Riko Ribnica, ŠRD Škofljica se bo odpravila na gostovanje v Novo mesto, Frankstahl Radovljica pa bo doma pričakala rokometaše Slovenj Gradca.
Tekma med RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica in RK Trimo Trebnje, bo zaradi obveznosti v evropskem pokalu rokometašev iz Trebnjega, odigrana v sredo, 4. marca.
Liga NLB, 20. krog
Sreda, 18. februar:
Sobota, 21. februar:
Sreda, 4. marec:
Lestvica:
