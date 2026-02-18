Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
18. 2. 2026,
7.25

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
RD Slovan RK Slovan RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško rokomet Liga NLB

Sreda, 18. 2. 2026, 7.25

22 minut

DP v rokometu, liga NLB, 20. krog

Za uvod na sporedu večni derbi

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
RK Celje Pivovarna Laško : RK Gorenje Velenje | Gorenje čaka obračun s Celjem. | Foto Aleš Fevžer

Gorenje čaka obračun s Celjem.

Foto: Aleš Fevžer

Rokometaši Gorenja Velenja in Celja Pivovarne Laško bodo danes v Rdeči dvorani otvorili 20. krog lige NLB.

Dvajseti krog Lige NLB se bo nadaljeval konec tedna. Sobotni spored bo postregel s štirimi zanimivimi obračuni – Škofja Loka bo doma gostila RD LL Grosist Slovan, RK Jeruzalem Ormož bo gostoval pri RD Riko Ribnica, ŠRD Škofljica se bo odpravila na gostovanje v Novo mesto, Frankstahl Radovljica pa bo doma pričakala rokometaše Slovenj Gradca.

Tekma med RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica in RK Trimo Trebnje, bo zaradi obveznosti v evropskem pokalu rokometašev iz Trebnjega, odigrana v sredo, 4. marca.

Liga NLB, 20. krog

Sreda, 18. februar:

Sobota, 21. februar:

Sreda, 4. marec:

Lestvica:

Preberite še:

Blaž Janc, Barcelona
Sportal Nadaljuje se boj za prestižno evropsko krono
RD Slovan RK Slovan RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško rokomet Liga NLB
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.