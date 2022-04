Z izjemo Rusinj na letošnjem rokometnem EP vse najboljše

Znane so vse ženske rokometne reprezentance, ki bodo nastopile na letošnjem evropskem prvenstvu med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Na zaključni turnir so se uvrstile vse favorizirane izbrane vrste, izjema je le Rusija, ki je bila zaradi vojne agresije Rusije na Ukrajino izključena iz dodatnih kvalifikacij.

Poleg vseh treh gostiteljic zaključnega turnirja in zadnjih evropskih prvakinj Norvežank so se na evropsko prvenstvo iz kvalifikacijske skupine 1 uvrstile Poljakinje in Švicarke, iz skupine 2 Danke in Romunke, iz skupine 3 Nizozemke in Nemke, iz skupine 4 Francozinje in Hrvatice, iz skupine 5 Madžarke in Španke, iz skupine 6 pa Švedinje in Srbkinje.

Žreb skupin za evropsko prvenstvo, ki bo novembra v Ljubljani, Celju, Podgorici in Skopju, bo v četrtek, 28. aprila, na Ljubljanskem gradu. Na njem bo Evropska rokometna zveza (EHF) 16 reprezentanc razdelila v štiri skupine.

Že pred žrebom je znano, da bo Slovenija v prvem delu tekmovanja igrala v skupini B v Celju, Severna Makedonija v skupini C v Skopju, Črna gora pa v skupini D v Podgorici.