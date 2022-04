Odštevanje do spektakla se je začelo tudi v Ljubljani

Manj kot 200 dni je še do začetka največjega ženskega športnega dogodka v zgodovini samostojne Slovenije, evropskega prvenstva v rokometu. Poleg Celja je svoj odštevalnik dobila tudi Ljubljana, drugo slovensko prizorišče, ki bo novembra gostilo euro 2022, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS).

"Šport je fantastičen ambasador ugleda naše države in povezovalec vseh delov družbe. Izredno smo bili veseli, ko nam je evropska zveza EHF skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo dodelila organizacijo eura. Ko smo razmišljali o tem, kako bi lahko ta dogodek napravili poseben, smo v ospredje poleg rokometa postavili dve zadevi: trajnostni razvoj in opolnomočenje žensk. K sodelovanju smo povabili 17 žensk, ki vsaka na svojem področju orje ledino, žanje uspehe in kreira boljši svet," je zbrane nagovoril predsednik RZS Franjo Bobinac, ki je obenem častni predsednik organizacijskega odbora EP, ki bo med 4. in 20. novembrom v Ljubljani, Celju, Podgorici in Skopju.

Ljubljana bo novembra sprva gostila eno izmed skupin v prvem delu tekmovanja, nato pa polovico ekip, ki se bodo prebile v drugi del prvenstva ter vse dvoboje končnice. Vse tekme nestrpno pričakuje tudi eden navijačev slovenskega športa, ljubljanski župan Zoran Janković.

"V Ljubljani se šport znova prebuja. Izjemno vesel sem polnih Stožic, ki so zgrajene prav v ta namen. Za novembrsko prvenstvo pa napovedujem finale naše izbrane vrste. Če ne bi bil skromen, bi napovedal zlato medaljo. Dvorana bo polna, navijali bomo vsi!" je dejal tik pred odkritjem odštevalnika, ki stoji na Novem trgu in s katerega bo mimoidoče pozdravljala Ana Gros, kapetanka slovenske izbrane vrste.

Odštevalnik bo v centru Ljubljane v naslednjih šestih mesecih opozarjal na bližajoče se prvenstvo, katerega rdeča nit bo trajnostni razvoj s poudarkom na opolnomočenju žensk. S posebno gesto bo to pospremila tudi Mestna občina Ljubljana, ki je v ta namen na 28 semaforjev, namenjenih pešcem na štirih lokacijah v neposredni bližini dvorane Stožice, namestila žensko silhueto.