Visok poraz Maribora na Madeiri

Mariborčani so prvi del naloge na Madeiri končali z zajetnim zaostankom pred povratnim obračunom. Slovenski predstavnik bo tako imel zelo težko delo v nedeljo, ko se bosta ekipi za vstop v osmino finala spet merili v Funchalu.

Portugalci so vodili vse od začetka tekme, Štajerci pa so držali korak do 11. minute, ko je bilo 5:4. Zatem pa so gostitelji začeli povečevati prednost, v 23. minuti so vodili že s 15:7, na glavni odmor pa so nesli zadetek manj naskoka.

V drugem polčasu so gosti sprva sicer rahlo zmanjšali zaostanek, a so domači vendarle imeli ves čas bolj ali manj zanesljivo prednost, ko pa je v 50. minuti Elledy Semedo dosegel dva, Nuno Silva pa en gol, so Portugalci znova pobegnili za osem golov. Ko je Joao Gomes v 51. minuti zadel za 26:17, je bila tekma dokončno odločena.

Pri gostih sta bila sicer strelsko najbolj razpoložena Andraž Velkavrh s sedmimi in Filip Jerenec s šestimi goli.

Žreb parov osmine finala bo 26. novembra, prve tekme bodo 8. in 9. februarja, povratne pa 15. in 16. februarja 2020.

Športna dvorana Funchal, sodnika: R. in P. Geraets (oba Nizozemska).



Madeira: Milho, Campos, Pedroso, Ribeiro 3, Santos 5 (2), Silva 1, Martins, Nogueira 5, Miranda 2, Semedo 5, Peneda 5, Vražalica 1, Gomes 4, Freitas.



Maribor Branik: Sivka 2, Kljun 3, Planinšek 2, Špelić, Ranevski, Kocjančič, Sok, Hočevar, Ferjan, Jerenec 6, Velkavrh 7 (1), Budja, Miličević 1, Jerebie 2.



Sedemmetrovke: Madeira 4 (2), Maribor Branik 1 (1).

Izključitve: Madeira 4, Maribor Branik 8 minut.

Rdeči karton: /.

