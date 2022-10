Začeli v krču, a se le veselili prve evropske zmage v sezoni

Velenjčani so na svojem prvem mednarodnem dvoboju v tej sezoni na kolena položili tekmece iz Bregenza, odločitev o napredovanju v naslednji krog pa bo padla šele čez teden dni v Avstriji.

Izbranci Zorana Jovičića so izjemno slabo odprli obračun in po vsega petih minutah zaostali z 0:5. Po slabem uvodu so se le "prebudili", zaigrali malenkostno bolje v obeh smereh igre in se v 12. minuti približali na dva gola (5:7). Do konca polčasa niso imeli ustreznih odgovorov na igro devetkratnih avstrijskih prvakov, dvakrat so si pridelali zaostanek petih golov (8:13 in 10:15).

Zadnji slovenski pokalni prvaki so v drugem polčasu le našli pravi recept za igro tekmecev iz Bregenza. V 36. minuti so jih po golu Tilna Sokoliča prvič na dvoboju ujeli (19:19), v nadaljevanju pa postopoma lomili njihov odpor. Do 50. minute je bila tekma povsem odprta (25:25), v naslednjih štirih minutah pa so na parketu Rdeče dvorane povsem zagospodarili domači rokometaši in po golu Davida Kovačiča povedli s 30:26.

Ose so v zadnjem delu tekme močno popustile, kar so njihovi tekmeci iz zahodnega dela Avstrije izkoristili in jim dve minuti pred koncem povsem zadihali za ovratnik (30:31). V sami končnici so Velenjčani le strnili svoje vrste ter prek Branka Predovića ter vratarja Matevža Skoka, ki je zadel prek celega igrišča, slavili s 33:30.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Kenan Pajt s šestimi goli, enega manj so prispevali Domen Tajnik, Urban Pipp in Tilen Sokolič. Za gostujočo zasedbo je Slovenec Matic Kotar dosegel 10 zadetkov.

"Na začetku nam je primanjkovalo energije, ki smo jo našli v drugem polčasu, ko smo tekmo obrnili v našo korist." Foto: Grega Valančič/Sportida

Začeli v krču

"Za nami je prva tekma proti avstrijskemu Bregenzu v Evropskem pokalu. Tekmo smo začeli v krču. Poznalo se je, da je to naša prva evropska tekma v tej sezoni. Nato smo z borbeno igro v obrambi in lahkimi zadetki na prazen gol prišli najprej do izenačenja in nato tudi do vodstva. Na koncu smo uspeli narediti razliko treh zadetkov, kar pa ni dovolj, da bi se že lahko veselili napredovanja. Čaka nas tekma v Bregenzu, kjer bomo morali pokazati še boljšo igro," je po tekmi povedal Urban Pipp, ki je zmagi os prispeval pet golov.

Tudi velenjski trener Zoran Jovičić je izpostavil slab začetek tekme: "Prvi polčas smo začeli izjemno slabo. Potem se je izjemno težko vrniti nazaj v ritem. Skozi celoten prvi polčas smo ekipo Bregenza lovili, ki je fizično zelo dobra ekipa z dvema visokima krožnima napadalcema. Na začetku nam je primanjkovalo energije, ki smo jo našli v drugem polčasu, ko smo tekmo obrnili v našo korist. Na drugo tekmo odhajamo z zasluženimi tremi zadetki prednosti. V Avstriji nas čaka zelo težka tekma, ampak mi odhajamo z jasnimi cilji."

Najboljši strelec avstrijske ekipe pa je bil slovenski legionar Matic Kotar, ki je zabil kar 10 golov. "Tekmo smo odprli zelo dobro, mislim, da smo Velenjčane z napadom 7:6 malo presenetili, kljub temu, da že od začetka sezone igramo tako. V drugem polčasu se je razbranil njihov vratar Skok in mislim, da je to prevesilo tehnico v korist Velenjčanov. Mi smo nato padli, zmanjkalo nam je energije. Res pa je, da je za nami šele prvi polčas, za napredovanje v naslednji krog imamo še šestdeset minut na domačem igrišču in mislim, da je razlika dosegljiva," je povedal.

Gorenje Velenje : Bregenz 33:30 (14:17) Rdeča dvorana, gledalcev 600, sodnika: Leszczynski in Piechota (oba Poljska). Gorenje Velenje: Skok 1, Verboten, Taletović, Tajnik 5, Pipp 5, Pajt 6 (4), Hebar, Kovačič 2, Sokolič 5 (2), Verdinek 4, Šiško, Grmšek 1, Slatinek Jovičić 2, Mlivić, Predović 2, Hriberšek. Bregenz: Aleksić, Bogojević, Kornexl, Frühstück 5, Pavlović, Burger 1, Kritzinger 1, Timm 1, Vinogradov 9 (1), Mohr 3, Wassel, Kotar 10 (4), Kroiss, Ramić. Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 6 (6), Bregenz 6 (5). Izključitve: Gorenje Velenje 8, Bregenz 10 minut. Rdeči karton: Šiško (35.).

