Rokometaši Slovenj Gradca enakovredni aktualnim prvakom

Rokometaši Slovenj Gradca so odlično odigrali prvo tekmo drugega kroga pokala Evropske rokometne zveze (EHF). Proti aktualnemu prvaku tega tekmovanja, norveškemu Naerbu, so na njegovem terenu izgubili le z golom razlike 28:29. Povratna tekma bo naslednjo soboto ob 19. uri v športnem centru Slovenj Gradec.

Čeprav varovanci trenerja Ivana Vajdla državnega prvenstva niso začeli v vrhunskem slogu, pa njihove predstave v evropskem pokalu razveseljujejo navijače. Po uspešno opravljeni nalogi v prvem krogu proti izraelski ekipi Maccabi Rishon Lezion so na jugu Norveške iztržili nadvse ugoden izid za preboj v tretji krog tekmovanja, ki je na sporedu decembra.

Slovenjgradčani so se predstavili kot borbena in nepopustljiva ekipa, ki je vseskozi verjela v pozitiven razplet. Tekmecu ni prepustila vodstva, višjega od štirih zadetkov, vsakokrat pa je to prednost tudi izničila. Začetnih 4:0 je ujela sredi prvega polčasa (7:7), z 12:8 se je vrnila na 14:13, po 19:15 je sredi drugega dela prišla na 24:23, natančno, zbrano in borbeno pa je odigrala tudi zaključek srečanja.

Vodstvo gostiteljev z 29:26 je z dvema zadetkoma Roka Cvetka, ki je dosegel devet zadetkov iz trinajstih poskusov, znižala na 29:28. Kristijan Eskeričić je zbral sedem zadetkov (vse iz sedmih metrov), štiri pa je prispeval David Svečko.