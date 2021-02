Velenjčani branijo štiri zadetke prednosti

Velenjčani so minulo nedeljo na prvi tekmi osmine finala Evropskega pokala EHF gostili Borac iz Banja Luke. Ose so si na prvi tekmi priigrale štiri zadetke prednosti.

"Čaka nas drugi polčas osmine finala Evrospkega pokala. Pogledali smo si našo tekmo in naredili povzetek, da smo dobili preveč golov s črte. Analizirali smo tudi njihovo igro v napadu. Upam, da se bomo predstavili z boljšo igro, ki sicer na prvi tekmi ni bila slaba, a smo imeli zares pristransko sojenje. Pričakujem, da bomo grali do konca in videli bomo kaj nam bo to prineslo. Upam, da ne bodo odločale ostale stvari," je pred tekmo dejal trener Gorenja Zoran Jovičič.

Povratna tekma osmine finala:

Sobota, 20. februar:

18.00 Borac Banjaluka - Gorenje Velenje /28:32/



// - izid prvega srečanja