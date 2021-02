Velenjski rokometaši s štirimi goli prednosti v BiH

Velenjska zasedba je v uvodnih dveh krogih evropskega pokala brez težav izločila italijansko Sieno in finski Cocks, na "prvem polčasu" osmine finala tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja Evropske rokometne zveze (EHF) proti Borcu iz Banjaluke pa si je priigrala le štiri gole prednosti.

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so imeli na začetku tekme nekaj težav z gosti iz BiH, ki jih je pred kratkim prevzel nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović. Do 20. minute je bila tekma povsem odprta, po izidu 8:8 pa so se Velenjčani razleteli na igrišču in si v 28. minuti priigrali pet golov prednosti (15:10).

Ose so v začetku druge polovice tekme zaigrale še bolj udarno in v 37. minuti povedle z 20:13, sedem golov prednosti pa so imeli vse do 52. minute (29:22).

Gostitelji so v končnici močno popustili in tekmecem iz Banjaluke dovolili, da so več kot prepolovili njihovo vodstvo. V sami končnici so se približali na vsega tri gole (31:28), končni izid na dvoboju pa je postavil Tilen Sokolič.

V velenjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Aleks Kavčič z desetimi goli, enega manj je dosegel Sokolič.

Gorenje Velenje : Borac Banjaluka 32:28 (15:11)

Rdeča dvorana, brez gledalcev, sodnika: Manea in Iliescu (oba Romunija).



Gorenje Velenje: Panjtar, Taletović, Haseljić 3, Tajnik, Pajt 6, Starc, Miklavčič 2, Drobež, Komar, Sokolič 9, Verdinek, Grmšek 2, Slatinek-Jovičić, Predovič, A. Kavčič 10, Ravnikar.

Borac Banjaluka: Bera, Perić 1, Jeremić 1, Egić, Subotić, Njezić 2, Knežević 1, Vučičević 9, Čelić, Puljizović 1, Draganić 1, Milovac, Trkulja 3, Slavuljica 3, Miličević 2, Dakić 4.



Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 3 (1), Borac Banjaluka 9 (7).

Izključitve: Gorenje Velenje 6, Borac Banjaluka 12 minut.