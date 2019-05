V RK Celje Pivovarna Laško prihaja Jan Grebenc

Jan Grebenc trenutno nastopa za danski Skjern, pred tem pa je bil član Velenja in Ribnice. Najdlje je v Sloveniji igral za Ribnico, ki je njegov matični klub, od koder je v letu 2017 prestopil v Velenje, tam odigral eno sezono in se nato odpravil v Skjern. V Sloveniji je do zdaj v članski konkurenci odigral 169 tekem, na katerih je skupaj dosegel 560 zadetkov. Z Ribnico je nastopal še v pokalu EHF, z Velenjem in Skjernom pa je v minulih dveh sezonah v ligi prvakov skupaj dosegel 72 zadetkov. Za slovensko reprezentanco je do zdaj zbral 17 nastopov, v katerih je dosegel 26 zadetkov, od tega je tri dosegel na tekmi za bronasto medaljo na SP v Franciji leta 2017. S Celjem je sklenil triletno pogodbo do leta 2022 in bo skupaj z drugimi tvoril okostje ekipe v naslednjih sezonah.

Jan Grebenc: Veselim se trdega dela

"Neizmerno sem vesel prihoda v Celje, prihoda k prvakom, oziroma sklenitve tega sodelovanja od naslednje sezone naprej. Odločitev je bila zelo lahka. Celje že vsa ta leta odlično dela, verjamem v to strategijo in vizijo kluba, vidim se v tej zasnovi. Želel sem si zaigrati za Celje, verjamem v igralce. Mislim, da smo vsi borbeni in uspehov željni fantje, tako da odločitev res ni bila težka. Veselim se trdega dela, tega sem se navadil že v prejšnjih okoljih. Pridobil sem izkušnje, predvsem Danska mi je odprla oči in me obogatila z znanjem. Nekako sem napredoval po fazah - najprej je bil zame korak naprej prestop v Velenje, nato v Skjern, naslednji korak pa v Celje. Tu želim unovčiti vse izkušnje, seveda pa sem pripravljen tudi na nove naloge in izzive. Prvotno bomo želeli obdržati primat v Sloveniji, a tudi v Evropi bomo poskusili narediti korak naprej. Komaj čakam, da bom lahko kot domačin pred temi izjemnimi navijači zaigral v polni dvorani Zlatorog. To je bila moja želja že od malih nog, ko sem še po televiziji spremljal evropske tekme v Celju."