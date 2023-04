V naslednji sezoni v Celje prihaja še ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjani so predstavili še eno okrepitev za sezono 2023/24.

Celjani so predstavili še eno okrepitev za sezono 2023/24. Foto: RK Celje Pivovarna Laško

V rokometni klub Celje Pivovarna Laško bo v naslednji sezoni prišel obetavni desni zunanji Luka Perić, ki je zdaj še član banjaluškega Borca, so sporočili Celjani na spletni strani.

Kot so bodočo okrepitev opisali v celjskem klubu, je 20-letni in 195 centimetrov visoki igralec eden največjih talentov generacije v Bosni in Hercegovini. V dresu članske izbrane vrste BiH je debitiral že pri sedemnajstih letih. Zdaj je še član Borca, po koncu sezone pa se bo preselil v Celje.

"Občutki po podpisu pogodbe so fantastični. Resnično sem srečen, da se mi je ponudila priložnost v takšnem klubu, kot je Celje Pivovarna Laško. Na meni je, da bom dal vse od sebe. Pričakujem, da bom iz dneva v dan boljši in boljši. Da bom napredoval na vsakem treningu ter upravičil zaupanje. Posledično rezultat ne bo izostal. Zelo se že veselim, da pozdravim navijače v dvorani Zlatorog," je za spletno stran kluba dejal Perić. S Celjani je sklenil triletno sodelovanje.

Perić je že peti igralec, ki je sklenil pogodbo s celjskim klubom za novo sezono, pred njim so to storili Rok Zaponšek, Grega Krečič, Nik Čirović in Uroš Miličević.

Preberite še: