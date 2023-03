Celjani v prihodnji sezoni z Milićevićem in Ćirovićem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je za prihodnjo sezono predstavil dve okrepitvi, so sporočili na družbenih omrežjih To sta Uroš Milićević in Nik Ćirović. Prvi se bo v knežje mesto preselil iz Rika Ribnice, drugi pa iz Jeruzalema Ormoža.