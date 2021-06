V Kölnu za evropski klubski prestol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta konec tedna bo Lanxess Arena že dvanajstič gostila zaključne boje rokometne lige prvakov. Pred vsaj 500 gledalci se bodo za prestižno lovoriko merili Barcelona, PSG, Nantes in Aalborg.

Španci, pri katerih igra trojica slovenskih reprezentantov, na naslov prvaka čakajo že vse od leta 2015. Glede na letošnje predstave pa Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc in druščina upravičeno ciljajo na sam vrh. Vseeno ne gre prezreti, da smo podoben scenarij gledali že v nekaj preteklih sezonah, saj je Barca skozi celotno sezono dominirala, na zaključnem turnirju pa nato ni uspela poseči na sam vrh.

Se bo Jure Dolenec od Barcelone poslovil z naslovom v ligi prvakov? Foto: Guliverimage

PSG kot drugi veliki favorit kljub "katarskim" okrepitvam na prestižno lovoriko še čaka. Prav tako kot Barcelona so tudi Parižani redni udeleženci zaključnih turnirjev zadnjih let, s Katalonci pa si delijo tudi enako usodo, kar se tiče končnih zmagoslavij.

Nekoliko v senci obeh velikanov v Köln prihajata Nantes in Aalborg. Francozi, kjer igra slovenski reprezentant Rok Ovniček, so po slabem skupinskem delu z zmagama nad Kielcami in Vezspremom zasluženo v boju za lovoriko, tudi dansko moštvo ima svoje načrte. Aalborg je v izločilnih bojih zaradi boljše razlike v golih najprej odpravil Porto, nato pa izločil še Flensburg.

Kiel kralj zaključnih turnirjev, Barca najuspešnejša skupno

Največ naslovov, odkar se igra format zaključnega turnirja, imajo rokometaši Kiela, ki so bili najboljši trikrat. Več kot en naslov imata še Barcelona in Vardar iz Skopja. Barca je tudi najuspešnejša ekipa lige prvakov v zgodovini, saj jo je skupno osvojila že devetkrat. Slovenci se najraje spominjamo sezone 2003/04, ko je evropski prestol zasedel RK Celje Pivovoarna Laško.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenija bo imela svoja predstavnika na turnirju tudi med sodniki. Pravico na srečanjih v Kölnu bosta delila Bojan Lah in David Sok.

