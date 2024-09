Rokometašice Krima Mercatorja so na uvodnih dveh tekmah lige prvakinj proti hrvaški Podravki Vegeti in danskemu Nyköbingu prikazale različna obraza, a so osvojile načrtovane točke. V soboto jih v Romuniji čaka nova zahtevna preizkušnja proti Glorii Bistriti, tekma se bo začela ob 16. uri.

Strateg ljubljanske ekipe in slovenske ženske reprezentance Dragan Adžić v zadnjem obdobju nima mirnega spanca. Najprej je pred bližnjim evropskim prvenstvom v Avstriji in Švici ter na Madžarskem ostal brez številnih nosilk igre, ki so se odločile končati reprezentančno kariero, v soboto pa ga v razvpiti Transilvaniji čaka ambiciozna in kakovostna Gloria Bistrita.

Zrelostni izpit

"Tekma v Romuniji bo pravi zrelostni izpit za mojo ekipo," je za STA v uvodu dejal 54-letni črnogorski strateg na klopi ljubljanske zasedbe, ki je na prvi tekmi v Koprivnici tesno zmagala s 24:23, na drugi v Stožicah pa visoko ugnala danskega podprvaka s 35:25.

"Bistrita je premagala Bukarešto v ligi prvakinj, dvakrat Rapid na domači sceni in konec prejšnjega tedna odigrala povsem odprto tekmo v Metzu, kar zgovorno priča o njeni kakovosti. Zelo dobro poznam tudi njenega trenerja, ki na domačih tekmah od svojih igralk vedno izvleče najboljše. Čaka nas zelo zahtevna ekipa," meni Adžić.

"V nekaterih naših planskih projekcijah smo prav tekmo v Bistriti označili za eno najpomembnejših. Na njej želimo prikazati našo najboljšo igro, čeprav smo imeli zadnji teden tudi nekaj težav. Philomena Egger je zbolela in ne bo odpotovala v Romunijo, še nekaj igralk zaradi zdravstvenih težav ni v celoti opravilo trenažnega procesa. Upam, da bomo v Bistriti, kjer moramo pokazati naša stabilnost in značaj, še malo zrasli kot ekipa," je pred današnjim večernim odhodom v deželo grofa Drakule dejal Adžić.

"Upam, da bomo v Bistriti nadaljevali uspešen niz. Zmaga bi bila zelo dragocena, ker bi prinesla določeno mirnost pred naslednjima domačima tekmama po enotedenskem premoru zaradi reprezentančnega tedna Evropske rokometne zveze. S tremi zmagami bi lahko nadaljevali z izoblikovanjem naše igre in odnosov znotraj ekipe za izpolnitev našega cilja v tej sezoni," je na koncu dodal Adžić.

"Čaka nas morda eno najzahtevnejših gostovanj v skupinskem delu v sezoni, a smo pripravljene." Foto: www.alesfevzer.com

Morda eno najzahtevnejših gostovanj v skupinskem delu

Krimovke so na uvodnih tekmah lige prvakinj prikazale različna obraza, ki ju je zunanja igralka Tjaša Stanko tudi pričakovala. "Prvi tekmi sta pokazali, kako težko in zahtevno poletje je bilo za nami. Po nastopu na olimpijskih igrah v Parizu nismo veliko časa preživele skupaj in se zdaj počasi sestavljamo," je v uvodu dejala Stanko.

"Zavedamo se, da je Gloria Bistrita vrhunska ekipa, med tremi vrhunskimi romunskimi ekipami je najbrž tudi najbolje pripravljena v tem trenutku. Čaka nas morda eno najzahtevnejših gostovanj v skupinskem delu sezone, a smo pripravljene," je še dodala.

Gloria Bistrita je na uvodni domači tekmi premagala Bukarešto s 30:26, na drugi v Franciji pa tesno izgubila z Metzom s 26:28. Gre za mednarodno pisano zasedbo, poleg domačih igralk so v njej tudi rokometašice iz Brazilije, Poljske, Rusije, Japonske, Španije, Francije, Madžarske, Črne gore in Hrvaške.

Po dveh tekmah sta Krim Mercator in Ferencvaros zbrala po štiri točke, Metz ima tri, Gloria Bistrita in Bukarešta po dve, Storhamar eno, Podravka Vegeta in Nyköbing pa sta brez.

Drugi pari tretjega kroga v skupini A so Podravka Vegeta in Bukarešta, Storhamar in Ferencvaros ter Nyköbing in Metz.

