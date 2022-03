V Celju odkrili odštevalnik do domačega evropskega rokometnega prvenstva

Celjski župan Bojan Šrot in predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac sta danes na Krekovem trgu v Celju odkrila poseben odštevalnik, ki bo odšteval mesece, tedne, dneve in ure do največjega letošnjega ženskega športnega dogodka v Sloveniji, evropskega rokometnega prvenstva za članice. Ta bo v Sloveniji potekal med 4. in 20. novembrom.