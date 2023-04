Uroš Zorman sproščen kot še nikoli do zdaj

Konec meseca aprila bo znova delaven za slovensko rokometno reprezentanco, ki jo čaka še zadnji cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024, kjer si je zasedba Uroša Zormana po štirih zmagah na štirih tekmah že zagotovila mesto. "Veseli nas, da smo se na prvenstvo že uvrstili, na koncu koncev imamo tudi zagotovljeno prvo mesto, tako da smo lahko nekoliko prevetrili ekipo in dali priložnost tudi naši prihodnosti," je ob predstavitvi seznama reprezentantov za obračuna z Bosno in Hercegovino ter Kosovom povedal slovenski selektor.

Selektor rokometne reprezentance Uroš Zorman verjetno še ni bil pred nobeno reprezentančno akcijo tako sproščen, kot je lahko tokrat. Njegovi izbranci so si namreč že pred zadnjim ciklom kvalifikacij zagotovili mesto na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, Slovenija pa tudi prvo mesto v skupini 7, saj je bila na dozdajšnjih štirih tekmah vselej uspešna. Po dvakrat je v zadnjem ciklu ugnala Črno goro, pred tem pa je bila boljša še od Bosne in Hercegovine ter Kosova, ki bosta nasprotnika slovenske izbrane vrste tudi v zadnjem ciklu.

Večina dozdajšnjih nosilcev igre bo dobila priložnost za dodatni počitek. Foto: Reuters

Prav zaradi že odločene bitke za nastop na prvenstvu se je strokovni štab reprezentance na čelu s selektorjem Zormanom odločil, da bodo v tem ciklu številni nosilci igre dobili nekaj več počitka, priložnost za dokazovanje pa bo padlo na pleča mlajših reprezentantov, ki bodo priprave začeli 23. aprila v Zrečah. "Tu smo imeli dve možnosti: ali da čas izkoristiti za uigravanje ali ponuditi priložnost mladim, tako kot smo se na koncu tudi odločili. Do evropskega prvenstva bomo imeli še priložnost tudi za to. Je pa res, da če bi zdaj povabili same nosilce igre, bi se potem vprašali, zakaj nismo ponudili priložnosti tudi mladim. Tako da se lahko pri tem vrtimo v krogu. Imamo pa še določeno število poškodb, tako da bi bil ta kader na koncu lahko še razširjen," je ob predstavljenem seznamu povedal Zorman.

Seznam reprezentantov za zadnji dve tekmi kvalifikacij: Vratarji: Jože Baznik (Nimes), Miljan Vujović (Stuttgart) in Alen Skledar (Jeruzalem Ormož);

Krilni igralci: Tadej Mazej, Tim Cokan (oba Celje Pivovarna Laško), Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje) in Domen Novak (Wetzlar);

Zunanji igralci: Nik Henigman (Saint-Raphael), Gašper Horvat (Trimo Trebnje), Aleks Kavčič (Zagreb), Rok Ovniček (Nantes), Tilen Strmljan (Celje Pivovarna Laško), Peter Šiško, Timotej Grmšek (oba Gorenje Velenje), Nejc Cehte (GOG Gudme) in Grega Krečič (Csurgoi);

Krožni napadalci: Kristjan Horžen (Rhein-Neckar Löwen), Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško) in Jernej Drobež (Gorenje Velenje).

Brez izkušenih, priložnost za mlajše

Na zadnji kvalifikacijski akciji bodo tako manjkali številni dolgoletni nosilci igre, kot so Jure Dolenec, Blaž Janc, Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Blaž Blagotinšek, Tilen Kodrin, Miha Zarabec, Aleks Vlah in še nekateri rokometaši, ki so bili na preteklih tekmah nosilci igre slovenske reprezentance. Kot je povedal Zorman, med drugim zaradi poškodb ni na seznamu Matica Grošlja, Tadeja Kljuna, prav tako pa tudi ne člana Barcelona Domna Makuca.

Domen Makuc ima težave s poškodbo. Foto: Reuters

"Veseli nas, da smo se na prvenstvo že uvrstili, na koncu koncev imamo tudi zagotovljeno prvo mesto, tako da smo lahko nekoliko prevetrili ekipo in dali priložnost tudi naši prihodnosti. Nekateri igralci pa bodo zdaj dobili še več minut kot prej. Kljub temu da je na seznamu veliko mladih, verjamemo v ekipo in obe tekmi bomo vzeli resno, nikakor kot kakršnekoli prijateljske tekme, ampak kot resne obračune, na katerih si želimo zmagovati. Na koncu želimo imeti največje število točk, tako da to ni en teden počitnic, ampak vseeno en teden dela, nadgradnje. Razširili bomo tudi bazo igralcev, na katere želimo računati tudi v prihodnosti," je bil jasen slovenski selektor Zorman.

Na seznamu je med drugim znova vratar Miljan Vujović, ki je bil nazadnje del reprezentance na začetku leta 2021, zatem pa si ni več prislužil reprezentančnega vpoklica. Vratar Stuttgarta je sicer pred časom v intervjuju za Ekipo SN povedal, da se počuti ponižanega, saj so pred njim v reprezentančnih akcijah priložnost dobivali številni drugi vratarji ter da se bodo morali v prihodnosti skupaj z vodstvom reprezentance usesti in pogovoriti o njegovi prihodnosti. Zdaj se je, kot kaže, vse dokončno uredilo. "Povedano po resnici, o tem nisem ničesar slišal, mi je pa potem prišlo na uho, tako da tu ni nobenih težav ali zamer," je o tej temi dejal Zorman, ki je ob tem odločno zanikal tudi govorice, da naj bi na zadnjem derbiju med Trimom Trebnje in Celjem Pivovarno Laško prišlo do težav med njim in Aleksom Vlahom. "Tudi kar se tiče Vlaha ni nobenih težav, ne vem, kdo je to videl. Glede tega sploh ne vem, kaj naj povem, tu res ni nobenih problemov," je še povedal Zorman.

Bo imela Slovenija po koncu kvalifikacij stoodstoten izkupiček? Foto: Guliverimage

Priložnost za brezhiben izkupiček

Slovenija bo imela na zadnjih dveh tekmah 27. aprila na gostovanju pri Bosni in Hercegovini ter nato 30. aprila v Velenju proti Kosovu priložnost za zgodovinski uspeh. Nikoli se namreč še ni zgodilo, da bi imela Slovenija po koncu kvalifikacij za evropsko prvenstvo stoodstoten izkupiček točk, ob tem pa si je slovenska reprezentanca prav tako prvič že pred zadnjim ciklom zagotovila mesto na prvenstvu stare celine. "Tudi to, da smo si že zagotovili mesto na prvenstvu, je za nas nekaj novega. Verjamem, da imajo fantje na seznamu kakovost, zato so tudi klicani na reprezentančno akcijo. Na seznamu tudi ni nikogar, ki še nikoli ni bil del reprezentance oziroma je bil vsaj del B-reprezentance, tako da je ta preskok povsem logičen. Prisotne je veliko kakovosti, nam bo pa ta celotna akcija dala tudi dober vpogled, kako naprej in kakšna bo naša prihodnost," je še povedal Zorman.

Poleg Slovenije so si mesto na evropskem prvenstvu dva kroga pred koncem kvalifikacij zagotovili še Nemci kot gostitelji, Španija, Švedska in Danska, ki so bile najboljše tri reprezentance lanskega evropskega prvenstva, ter Avstrija, Francija, Madžarska in Portugalska, ki so tako kot Slovenija svoje delo do zdaj brezhibno opravile v kvalifikacijah.

Zadnji cikel kvalifikacij za EP 2024: Četrtek, 27. april, Cazin:

20.00 Bosna in Hercegovina - Slovenija Nedelja, 30. april, Velenje:

18.00 Slovenija - Kosovo Lestvica:

1. Slovenija 4 tekme - 8 točk

2. Črna gora 2 - 4

3. Bosna in Hercegovina 4 - 4

4. Kosovo 4 - 0

