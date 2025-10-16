Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
13.36

Uroš Zorman

Četrtek, 16. 10. 2025, 13.36

20 minut

Uroš Zorman objavil seznam 19 igralcev, ki jih je povabil na priprave za EP

Uroš Zorman slovenska rokometna reprezentanca | Foto www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je v Ljubljani predstavil širši seznam igralcev, na katere bo računal na pripravah na nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo med 15. januarjem in 1. februarjem gostile Danska, Norveška in Švedska.

Na seznamu tokrat med drugimi ni Boruta Mačkovška, Blaža Blagotinška in Mihe Zarabca, tokrat je Zorman zaradi napornega ritma v klubih poklical tudi nekatere, ki doslej niso imeli toliko priložnosti.

"Odločili smo se, da zdaj malce pustimo pri miru tiste, ki so bili doslej največ obremenjeni. Je malce drugačna zasedba, ampak ničesar pretresljivega," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal Zorman.

Tega veseli dobra pripravljenost kandidatov za reprezentanco. "Mislim, da imajo na splošno vsi na spisku minutažo v klubih, igrajo dobro, so zdravi. Kar se tega tiče, bo to končno ena akcija, da bodo prišli fantje zdravi in v dobri formi," je povedal selektor.

Tekma s Srbijo bo pomemben pokazatelj

Prvi del priprav, na katere je povabil 19 igralcev, bo v zadnjem tednu oktobra in se bo končal s prijateljsko tekmo s Srbijo. "Vse bo malce lažje, saj tokrat ni rezultatskega pritiska, na tekmi s Srbijo pa si želimo videti, kako bo to videti v prihodnosti," je pojasnil Zorman.

"Optimalno bi bilo, če bi igrali kak dan pozneje, mogoče celo dve tekmi, ampak na žalost ju tokrat ne moremo odigrati. Dobro je, da se spet vidimo, pogovorimo. Malce več možnosti bo za nekatere, ki doslej niso imeli večje minutaže," je še dodal Zorman.

Na treningih, kot pravi, zaradi velike obremenjenosti v klubih "ne bodo mogli pretiravati". "Treba bo regenerirati igralce in poskušati vaditi čim več, kolikor se bo dalo, od obrambe do napada, ponoviti naše akcije, da jih ne pozabimo, za konec pa bomo odigrali dobro, močno tekmo," je še povedal Zorman.

Poudaril je, da ni imelo smisla poklicati še več igralcev, saj so časovno omejeni in mogoče niti ne bi veliko igrali. "Sem pa zadovoljen, da bo ta teden malce drugačen od prejšnjih, ki so bili rezultatskega pomena," je zaključil.

Slovenija bo na 17. EP igrala v skupini D na Norveškem, kjer bodo njeni tekmeci Ferski otoki, Švica in Črna gora. V glavni del tekmovanja se bodo prebile prvo- in drugouvrščena ekipe iz vsake skupine.

SEZNAM VABLJENIH IGRALCEV

Igralec

Igralno mesto

Rojen

Višina

Klub

Baznik Jože

vratar

1993

187

PAUC Handball (FRA)

Cehte Nejc

desni zunanji

1992

196

RK Eurofarm Pelister (MKD)

Cokan Tim

desno krilo

2001

191

RD LL Grosist Slovan

Ferlin Klemen

vratar

1989

192

Industria Kielce (Pol)

Grbić Lan

krožni napadalec

2000

194

RK Trimo Trebnje

Grošelj Matic

desni zunanji

1997

196

Chambery Savoie Mt. Blanc HB (FRA)

Henigman Nik

levi zunanji

1995

201

RK Eurofarm Pelister (MKD)

Horžen Kristjan

krožni napadalec

1999

192

Vfl Gummersbach (NEM)

Janc Mitja

srednji zunanji

2003

183

Spr Wisla Plock Sa (Pol)

Janc Blaž

desno krilo

1996

186

FC Barcelona (ŠPA)

Kodrin Tilen

levo krilo

1994

192

Vfl Gummersbach (NEM)

Makuc Domen

srednji zunanji

2000

188

FC Barcelona (ŠPA)

Mlivić Tarik

levi zunanji

2003

195

RD LL Grosist Slovan

Novak Domen

desno krilo

1998

181

SG Flensburg Handewitt (FRA)

Slatinek Jovičič Staš

levo krilo

2000

185

RD LL Grosist Slovan

Suholežnik Matic

krožni napadalec

1995

202

RD LL Grosist Slovan

Tajnik Domen

srednji zunanji

2000

183

RK Eurofarm Pelister (MKD)

Vlah Aleks

levi zunanji

1997

191

Industria Kielce (POL)

Vujović Miljan

vratar

2000

198

TVB Stuttgart (NEM)
Uroš Zorman
