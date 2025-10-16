Uroš Zorman objavil seznam 19 igralcev, ki jih je povabil na priprave za EP

Selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je v Ljubljani predstavil širši seznam igralcev, na katere bo računal na pripravah na nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo med 15. januarjem in 1. februarjem gostile Danska, Norveška in Švedska.

Na seznamu tokrat med drugimi ni Boruta Mačkovška, Blaža Blagotinška in Mihe Zarabca, tokrat je Zorman zaradi napornega ritma v klubih poklical tudi nekatere, ki doslej niso imeli toliko priložnosti.

"Odločili smo se, da zdaj malce pustimo pri miru tiste, ki so bili doslej največ obremenjeni. Je malce drugačna zasedba, ampak ničesar pretresljivega," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal Zorman.

Tega veseli dobra pripravljenost kandidatov za reprezentanco. "Mislim, da imajo na splošno vsi na spisku minutažo v klubih, igrajo dobro, so zdravi. Kar se tega tiče, bo to končno ena akcija, da bodo prišli fantje zdravi in v dobri formi," je povedal selektor.

Tekma s Srbijo bo pomemben pokazatelj

Prvi del priprav, na katere je povabil 19 igralcev, bo v zadnjem tednu oktobra in se bo končal s prijateljsko tekmo s Srbijo. "Vse bo malce lažje, saj tokrat ni rezultatskega pritiska, na tekmi s Srbijo pa si želimo videti, kako bo to videti v prihodnosti," je pojasnil Zorman.

"Optimalno bi bilo, če bi igrali kak dan pozneje, mogoče celo dve tekmi, ampak na žalost ju tokrat ne moremo odigrati. Dobro je, da se spet vidimo, pogovorimo. Malce več možnosti bo za nekatere, ki doslej niso imeli večje minutaže," je še dodal Zorman.

Na treningih, kot pravi, zaradi velike obremenjenosti v klubih "ne bodo mogli pretiravati". "Treba bo regenerirati igralce in poskušati vaditi čim več, kolikor se bo dalo, od obrambe do napada, ponoviti naše akcije, da jih ne pozabimo, za konec pa bomo odigrali dobro, močno tekmo," je še povedal Zorman.

Poudaril je, da ni imelo smisla poklicati še več igralcev, saj so časovno omejeni in mogoče niti ne bi veliko igrali. "Sem pa zadovoljen, da bo ta teden malce drugačen od prejšnjih, ki so bili rezultatskega pomena," je zaključil.

Slovenija bo na 17. EP igrala v skupini D na Norveškem, kjer bodo njeni tekmeci Ferski otoki, Švica in Črna gora. V glavni del tekmovanja se bodo prebile prvo- in drugouvrščena ekipe iz vsake skupine.

SEZNAM VABLJENIH IGRALCEV