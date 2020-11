Udarec za Slovenke: na EP brez najboljše krožne napadalke

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v sredo opravila novo testiranje na novi koronavirus. Preventivna poteza se je izkazala za pravilno, saj so rezultati potrdili okužbo pri Aneji Beganović. Ta je bila po prihodu v Slovenijo preventivno poslana v samoizolacijo, druge rokometašice in člani strokovnega vodstva so uspešno prestali teste.

Pod vodstvom selektorja Uroša Bregarja v Laškem vadi 19 igralk. Po zadnjem testiranju se je reprezentanci priključilo še sedem igralk Krima Mercatorja, po pozitivnem rezultatu testa je za Beganovićevo letošnje prvenstvo izgubljeno.

"Aneja Beganović je zagotovo naša najboljša krožna napadalka v napadu, zato bo njena odsotnost za našo reprezentanco velik primanjkljaj. Naši udarni sili na tem igralnem mestu na evropskem prvenstvu bosta tako Nataša Ljepoja in Valentina Tina Klemenčič," je v zvezi s tem dejal Bregar.

"Veseli me, da smo se ostali končno zbrali in da bomo začeli s skupnimi treningi. V sredo smo si ogledali tekmo med Norveško in Dansko, s katero se bomo srečali na prvi tekmi prvenstva. Priprave za nastop na evropskem prvenstvu in obračun z Dankami so se začele," je še dodal Bregar.

Slovenke na Danskem v mehurčku

Slovenska ekspedicija se bo na Dansko odpravila v začetku prihodnjega tedna, kjer bo, tako kot v obdobju priprav v Laškem, bivala v tako imenovanem mehurčku ter pod strogimi zdravstvenimi in varnostnimi ukrepi.

Selektor Uroš Bregar pripravlja varovanke na dvoboje z Dansko, Francijo in Črno goro. Foto: Grega Valančič/Sportida

V skupinskem delu se bo pomerila z Dansko (4. decembra), Francijo (6. decembra) in Črno goro (8. decembra). Tri najboljše izbrane vrste bodo napredovale v drugi del tekmovanja in se križale s tremi najboljšimi iz skupine B - Rusija, Švedska, Španija in Češka.

V skupini C nastopajo Nizozemska, Madžarska, Srbija in Hrvaška, v skupini D pa Romunija, Norveška, Nemčija in Poljska.

Pod Bregarjevim vodstvom v Laškem vadijo naslednje igralke:



Vratarke: Amra Pandžić (Kastamonu Belediyesi), Maja Vojnović (Krim Mercator) in Branka Zec (Waiblingen);



Krilne igralke: Ema Abina, Tija Gomilar Zickero, Maja Svetik (vse Krim Mercator) in Živa Čopi (Krka Novo mesto);



Zunanje igralke: Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie (obe Bukarešta), Ana Gros (Brest), Tjaša Stanko (Metz), Ana Abina, Erin Novak (obe Krka Novo mesto), Nuša Fegic (Mlinotest Ajdovščina), Hana Vučko, Nina Žabjek (obe Krim Mercator) in Nina Zulić (Kastamonu Belediyesi);



Krožni napadalki: Valentina Klemenčič in Nataša Ljepoja (obe Krim Mercator).