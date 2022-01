Trebanjci podaljšali z Ristanovićem

Drugouvrščena ekipa elitne slovenske rokometne lige Trimo Trebnje je podaljšala pogodbo s črnogorskim vratarjem Radivojem Ristanovićem. Ta bo v klubu ostal vsaj do konca sezone, so sporočili iz trebanjskega kolektiva. Ristanoviću je sicer ob koncu jesenskega dela prvenstva potekla nekajmesečna pogodba.

"Vesel sem, da bom lahko del izjemne ekipe do konca sezone. Moštvo ima odličnega trenerja, kot vodjo, ter igralce, ki so prijatelji in športniki v pravem pomenu. V nadaljevanju sezone se želimo boriti za vrh lige NLB, razveseliti navijače kluba ter dokazati, da imamo levje srce," je dejal Ristanović, sicer del vratarske trojice, ki jo sestavljata še Urh Brana in Aljoša Čudič.

