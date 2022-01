Trebanjci imajo novega člana

"Izjemno zadovoljen sem ob prihodu v tako velik klub, kot je Trimo Trebnje. Tukaj se razvija resen in ambiciozen projekt. Soigralci so me skupaj s strokovnim štabom dobro sprejeli, zato se počutim odlično. Zahvaljujem se za priložnost in osredotočen sem na zastavljene cilje," je ob prihodu v Trebnje dejal 24-letni rokometaš, ki je nazadnje igral za skopski Metalurg.