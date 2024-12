Trebanjci bodo pokalni naslov branili pri Krki

Žreb na sedežu Rokometne zveze Slovenije je določil pare četrtfinala pokalnega tekmovanja za rokometaše. Udeleženci zaključnega turnirja, ki bo 4. in 5. aprila 2025, bodo predvidoma znani 18. decembra. Branilci naslova, rokometaši trebanjskega Trima bodo pot v polfinale lovili v Novem mestu, kjer bodo gostovali pri Krki, so sporočili iz RZS.

Škofljica, članica druge lige, ki je v osmini finala pripravila presenečenje in izločila Riko Ribnico, sedaj čaka dvoboj z najuspešnejšim klubom pokalnega tekmovanja, Celjem Pivovarno Laško.

Trenutno vodilna ekipa državnega prvenstva, LL Grosist Slovan se bo za vstopnico med štiri najboljše ekipe borila na Kodeljevem proti Jeruzalemu Ormožu, Gorenje Velenje pa čaka gostovanje v Stični pri SVIŠ Cugelj oknih Ivančni Gorici.

Zmagovalci tekem si bodo zagotovili mesto na zaključnem turnirju najboljše četverice.

V zgodovini pokala Slovenije so najuspešnejši Celjani, ki so se lovorike razveselili 22-krat. Po tri naslove sta osvojila Gorenje Velenje in Cimos Koper, po enega pa Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.

Pokal Slovenije, moški, četrtfinale: Sreda, 18. december:

SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica - Gorenje Velenje

LL Grosist Slovan - Jeruzalem Ormož

Škofljica - Celje Pivovarna Laško

Krka - Trimo Trebnje

