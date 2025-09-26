Enaintridesetletni krilni rokometaš iz Celja je imel veljavno pogodbo z 12-kratnimi nemškimi prvaki do konca sezone 2025/26, a jo je predčasno podaljšal do sezone 2027/28. Tilen Kodrin se je Gummersbachu pridružil pred sezono 2022/23, pred tem pa je igral za Celje Pivovarno Laško.

"Zelo sem srečen in ponosen, da ostajam v Gummersbachu. Ekipa je odlična, navijači so neverjetni, pa tudi moja družina se tukaj počuti odlično. Zavoljo tega je bila odločitev zelo enostavna," je dejal Kodrin, ki je v zadnjem desetletju stalni član slovenske izbrane vrste. Z njo je osvojil tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017, četrto na lanskih olimpijskih igrah v Parizu ter evropskem prvenstvu v Avstriji ter na Švedskem in Norveškem 2022.