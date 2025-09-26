Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Petek,
26. 9. 2025,
21.00

Tilen Kodrin

Pogodba do 2028

Tilen Kodrin podaljšal z Gummersbachom

Tilen Kodrin, EHF Euro 2024

Tilen Kodrin

Foto: Guliverimage

Slovenski rokometni reprezentant Tilen Kodrin bo do leta 2028 nosil dres nemškega prvoligaša iz Gummersbacha.

Enaintridesetletni krilni rokometaš iz Celja je imel veljavno pogodbo z 12-kratnimi nemškimi prvaki do konca sezone 2025/26, a jo je predčasno podaljšal do sezone 2027/28. Tilen Kodrin se je Gummersbachu pridružil pred sezono 2022/23, pred tem pa je igral za Celje Pivovarno Laško.

"Zelo sem srečen in ponosen, da ostajam v Gummersbachu. Ekipa je odlična, navijači so neverjetni, pa tudi moja družina se tukaj počuti odlično. Zavoljo tega je bila odločitev zelo enostavna," je dejal Kodrin, ki je v zadnjem desetletju stalni član slovenske izbrane vrste. Z njo je osvojil tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017, četrto na lanskih olimpijskih igrah v Parizu ter evropskem prvenstvu v Avstriji ter na Švedskem in Norveškem 2022.

Tilen Kodrin
