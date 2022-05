Sumljiva rokometna tekma v Srbiji

"Imeli smo nujni sestanek vodstva in nacionalnega pooblaščenca za varnost s predstavniki Rokometne zveze Vojvodine o izidu dveh tekem 20. kroga prve lige za ženske med Temerinom in Ravangradom, ki se je končala s 86:15, in Mokrinom in Rumo, ki se je končala z rezultatom 18:47," sporočilo rokometne zveze povzema Tanjug.

Temerin in Ruma se borita za vstop v drugi rang tekmovanja, enako število točk na razpredelnici pa bi pomenilo, da bi o prvaku odločala gol-razlika med tema dvema ekipama.

Sum kršitve integritete in pravilnosti tekmovanja

Na podlagi zahteve direktorja tekmovanja se je vodstvo vojvodinske rokometne zveze obrnilo na krovno nacionalno rokometno zvezo in posredovalo zbrano gradivo glede suma kršitve integritete in pravilnosti tekmovanja ter s tem ugleda Rokometne zveze Vojvodine, Srbske rokometne zveze in rokomet nasploh, so zapisali.

Ob tem so sporočili, da so na podlagi vseh okoliščin predstavljenih na sestanku sprejeli odločitev o vložitvi kazenske ovadbe pri pristojnem teritorialnem organu ministrstva za notranje zadeve in srbskem državnem tožilstvu z namenom ugotoviti morebitno odgovornost in krivdo.

Kot so še zapisali, se v rokometnih zvezah Srbije ter Vojvodine ob spoštovanju pravil in načel športa in fair playa,"brezkompromisno zavzemajo za športno in tekmovalno delovanje vseh strani, ki so vključene v delo, izvedbo in sodelovanje na rokometnih tekmovanjih".