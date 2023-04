Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjska rokometna zasedba je močnejša za še šesto okrepitev za novo tekmovalno sezono. Po Roku Zaponšku, Gregi Krečiču, Niku Čiroviću, Urošu Miličeviću in Luki Periću bo v dresu Celja Pivovarne Laško v prihodnje zaigral tudi Stefan Dodić, so potrdili na spletni strani kluba.

Dvajsetletni reprezentant Srbije je trenutno član moštva PPD Zagreb. Dodić, srednji zunanji igralec, v višino meri 197 centimetrov. Kljub mladosti se že lahko pohvali z več nastopi v ligi prvakov, v kateri je igral tako v dresu Zagreba kot tudi Metalurga in Vardarja.

"Po podpisu pogodbe z RK Celje Pivovarna Laško se počutim odlično, saj menim, da sem s tem naredil korak v pravo smer. Pri Celju Pivovarni Laško gre za odlično sredino in verjamem, da se bom hitro vklopil v moštvo. Nadejam se, da nas čaka zelo dobra nova tekmovalna sezona," je po podpisu pogodbe dejal 20-letnik, ki bo v Celju prihodnji dve sezoni igral kot posojen rokometaš poljskih Kielc.

Iskali rešitev za zapolnitev mesta srednjega zunanjega igralca

"Glede na to, da Tilen Strmljan in Aleks Vlah po koncu letošnje sezone odhajata v tujino, smo se znašli v položaju, v katerem smo iskali rešitev, da zapolnimo mesto srednjega zunanjega igralca. Veliko smo premišljevali, na koncu pa se na obojestransko željo dogovorili s Stefanom Dodićem," je sklenitev sodelovanja s Stefanom Dodićem pokomentiral Alem Toskić, trener Celja Pivovarne Laško.

Dodić je bil v preteklem letu izbran za najkoristnejšega rokometaša mladinskega evropskega prvenstva. "Verjamem, da večjih težav s prilagajanjem ne bo. Ekipa je mlada in zelo dobra. Spoznal sem Celje in dvorano Zlatorog. Vse je odlično. Komaj čakam, da se pridružim moštvu v začetku priprav na novo sezono. Trenutno je najpomembnejše, da sezono v dresu PPD Zagreb sklenem brez poškodb in se pripravam v Celju pridružim dobro pripravljen," je dejal Dodić.