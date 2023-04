Zormanovi dobili lokalni derbi

Rokometaši trebanjskega Trima so v 22. krogu lige NLB v gosteh premagali Krko z 32:28. Lokalni obračun so bolje pričeli Novomeščani in po golu Uroša Knavsa v 13. minuti povedli z 10:6. Favorizirani gosti so po uvodni zadregi v nadaljevanju prevzeli vajeti igre v svoje roke. V 21. minuti so izenačili na 12:12, dve minuti kasneje pa sta Staš Slatinek Jovičić in David Didovič goste popeljala v vodstvo s 14:12. Trebanjci so tudi v zadnjem delu prvega polčasa igrali zbrano in učinkovito, po golu Krešimirja Krešića pa je njihova prednost v 28. minuti narasla na +3 (17:14).

V prvi polovici drugega polčasa se je v Marofu prašilo na vse strani. Novomeščani so po golu Vojislava Vukića v 38. minuti ujeli Trebanjce in izenačili na 19:19. Do 46. minute je bila tekma povsem odprta, nato pa so Zormanovi varovanci pri vodstvu 23:22 naredili delni izid 3:0 in tri minute kasneje povedli za štiri gole (26:22). V prelomnih trenutkih dvoboja so zadržali visoko raven igre v obrambi in napadu ter bojevite gostitelje imeli pod nadzorom. V trebanjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Slatinek Jovičić s sedmimi in Gašper Horvat s petimi goli, v novomeški pa Uroš Knavs z enajstimi in Jernej Avsec s petimi zadetki.

Liga NLB, 22. krog

Sreda, 12. april:

Petek, 14. april:

Sobota, 15. april:

Lestvica: