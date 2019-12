Slovenke pred novo izjemno težko nalogo #prenos

Na zadnjih šestih svetovnih prvenstvih se je le enkrat zgodilo, da so se Skandinavke v domovino vrnile brez odličja. To se je zgodilo leta 2013 v Srbiji, ko so bile pete.

V letošnji mundial so ponedeljkove slovenske tekmice krenile izjemno odločno in Kubo odpravile z visokimi 31 goli razlike. Slovenke so kar nekoliko presenetljivo ugnale Nizozemsko, veliko zaslug za zmago pa je imela tudi vratarka Amra Pandžić, ki je zaklenila svoja vrata. "Norveški se bomo morali predvsem zoperstaviti ekipno. V napadu bomo morali biti potrpežljivi, napraviti čim manj tehničnih napak, igrati trdo obrambo in se vanjo čim hitreje vračati. Norvežanke igrajo hiter rokomet skandinavske šole, zato jih moramo pri tem ustaviti in se za čim boljši rezultat boriti vseh 60 minut," pred tekmo napoveduje slovenska vratarka.

V glavni del se uvrstijo najboljše tri reprezentance iz vsake skupine. Preostale ekipe se bodo pomerile za mesta od 13. do 24. Slovenska skupina A se bo v nadaljevanju križala s skupino B, skupina C pa s skupino D. V polfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz obeh skupin glavnega dela.

Skupina A, 2. krog

Lestvica:

Skupina D, 2. krog

Lestvica: