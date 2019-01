Brazilci Hrvatom zadali prvi poraz na prvenstvu, boj za polfinale postaja zanimiv

Danes so z drugim delom tekmovanja na svetovnem rokometnem prvenstvu, ki ga gostita Nemčija in Danska, začeli še Hrvati in proti Braziliji doživeli sploh prvi poraz na prvenstvu. Danes se bosta pomerili še Madžarske in Tunizije ter Islandije in Francije. Savdska Arabija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Boris Denič, je osvojila končno 21. mesto.

V skupini I v Kölnu nastopajo Hrvaška, Nemčija, Francija, Španija, Islandija in Brazilija, v skupini II v Herningu pa Danska, Švedska, Norveška, Madžarska, Egipt in Tunizija.

Hrvaška po porazu z Brazilijo ostaja tretja v skupini I, čakata pa jo še tekmi z Nemčijo in Francijo, neposrednima tekmecema za uvrstitev v polfinale. Francija, ki je v soboto premagala Španijo, se bo danes zvečer pomerila še z Islandijo.

V skupini II obračun Madžarske in Tunizije ni odločal o ničemer, saj reprezentanci nimata več nobenih možnosti za uvrstitev v polfinale.

Sistem tekmovanja Na prvenstvu nastopa 24 reprezentanc, ki so bile razdeljene v skupine po štiri. Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin so se uvrstile v glavni del tekmovanja, križali pa sta se skupini A in B ter C in D. Druge ekipe svoje nastope nadaljujejo v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta. Točke iz prvega dela so se prenesle v nadaljevanje, najboljših 12 reprezentanc pa je razdeljenih v dve skupini po šest. Tekme glavne skupine I gosti slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa so v Herningu. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin, tretjeuvrščeni reprezentanci bosta igrali za peto, četrti ekipi obeh skupini pa za končno sedmo mesto. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.

Makedonija je po današnji zmagi nad Čilom z 32:30 (16:16) osvojila končno 15. mesto, Angola pa je v tekmi za 23. mesto ukanila Japonsko z 32:29 (15:14). Končno 21. mesto je osvojila Savdska Arabija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Boris Denič. Premagala je reprezentanco združenih Korej in to za en sam gol. Katarci so končali na 13. mestu, ko so premagali Ruse.

Za 17. mesto se bosta bosta udarila še Srbija in Argentina, za 19. mesto pa Bahrajn in Avstrija.

Skupina I:

Lestvica:

Skupina II:

Lestvica:

Predsedniški pokal: Za 13. mesto:

Rusija : Katar 28:34 (14:17) Za 15. mesto:

Makedonija : Čile 32:30 (16:16) Za 17. mesto:

Srbija - Argentina Za 19. mesto:

Bahrajn - Avstrija Za 21. mesto:

Združeni Koreji : Savdska Arabija 26:27 (13:14) Za 23. mesto:

Angola : Japonska 32:29 (15:14)

