Danska do novega mejnika, Hrvaška ji po neumnosti Mamića ni bila več kos

Novi (stari) svetovni prvaki v rokometu Danci, ki so v finalu SP v Oslu z 32:26 premagali Hrvaško. V začetnih minutah je bolje steklo Skandinavcem, ki so v sklepno dejanje tekmovanja vstopili kot favoriti, a so se slovenski sosedi v 20. minuti vrnili v igro in približali na -1 (7:8). Nato pa je Hrvaška ostala brez Marka Mamića, zelo pomembnega igralca zlasti v obrambi, saj je prejel rdeči karton po ostrem prekršku. To je Danska izkoristila, prevzela nadzor in višala prednost, na koncu pa zmagala z 32:26 in se tako vpisala v zgodovino kot prva reprezentanca, ki je štirikrat zapored osvojila naslov svetovnega prvaka. V borbi za bron so Francozi po pravi drami s 35:34 ugnali Portugalce.

Foto: Reuters

Danska izbrana vrsta je osvojila zgodovinsko četrto zlato kolajno v nizu in postavila nov mejnik na svetovnih prvenstvih. Po zmagoslavjih na Danskem in v Nemčiji 2019, v Egiptu 2021 ter na Poljskem in Švedskem 2023 je bila najboljša še na letošnjem tekmovanju, ki je potekalo v treh državah (na Danskem, Norveškem in Hrvaškem). V finalu je ugnala Hrvaško z 32:26. Južna slovenska soseda, pri kateri je sklenil kariero legendarni kapetan Domagoj Duvnjak, tako ostaja pri enem naslovu svetovnih prvakov (2003).

Danci so se na letošnjem zaključnem turnirju poigrali s svojimi tekmeci. V skupinskem delu so zanesljivo premagali Italijane, Tunizijce in Alžirce, v glavnem delu tekmovanja pa še Nemce, Čehe in Švicarje. V četrtfinalu so bili boljši od Brazilcev za 12, v polfinalu od Portugalcev za 13 golov, Hrvaško pa so premagali za šest zadetkov.

Danci so do zdaj pokazali svojo premoč. Foto: Reuters

Hrvaška pot do najbolj prestižne turnirske tekme je bila bolj zavita in trnova. V skupinskem delu je izgubila proti Egiptu ter premagala Bahrajn in Argentino, v glavnem delu tekmovanja pa je bila boljša od Slovenije, Zelenortskih otokov in Islandije. V četrtfinalu je v Zagrebu po pravi srhljivki ugnala Madžarsko, v polfinalu pa še Francijo.

Bron po drami galskim petelinom

Portugalska, ki je na tem prvenstvu poskrbela za izjemno zgodbo, je na koncu za las ostala brez zgodovinskega prvega odličja na SP. Junak šestkratnih svetovnih prvakov je v izdihljajih tekme z obrambo postal Charles Bolzinger in varovancem trenerja Celja Paula Pereire preprečil, da bi si zagotovili podaljšek.

Galski petelini so v malem finalu nekoliko lažje zadihali v 23. minuti, ko so prvič na dvoboju povedli za tri gole (15:12). A Portugalci se niso vdali, v nadaljevanju tekme so papirnatim favoritom iz Francije povzročili veliko sivih las. Sredi drugega polčasa so imeli dva gola prednosti (26:24), a so Francozi med 46. in 53. minuto naredili delni izid 6:2 in povedli s 30:28.

Francozi so osvojili bron. Foto: Guliverimage

Portugalci so se prebudili in v 56. minuti ujeli tekmece (31:31). V napeti in razburljivi končnici je bilo v zadnji minuti še vse odprto (34:34), za Francoze pa je odločilni gol za zmago 17 sekund pred koncem prispeval Melvyn Richardson po natančnem strelu s sedemmetrovke. Junak je nato po portugalski minuti odmora postal Bolzinger.

Pri Francozih je bil v malem finalu finalu najbolj učinkovit Aymeric Minne z desetimi goli, pri Portugalcih pa Francisco Costa z osmimi zadetki.

Na letošnjem turnirju je nastopila tudi Slovenija, ki je po zmagah nad Argentino, Zelenortskimi otoki in Kubo ter porazih poti Islandiji, Egiptu in Hrvaški osvojila končno 13. mesto.

SP v rokometu 2025, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 2. februar:

Končni vrstni red: 1. Danska

2. Hrvaška

3. Francija

4. Portugalska

5. Egipt

6. Nemčija

7. Brazilija

8. Madžarska

9. Islandija

10. Norveška

11. Švica

12. Nizozemska

13. Slovenija

14. Švedska

15. Severna Makedonija

16. Italija

17. Avstrija

18. Španija

19. Češka

20. Argentina

21. Katar

22. Tunizija

23. Zelenortski otoki

24. Čile

25. Poljska

26. ZDA

27. Kuvajt

28. Japonska

29. Bahrajn

30. Alžirija

31. Gvineja

32. Kuba

