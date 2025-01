Derbi v Zagrebu, kdo do najboljšega izhodišča?

Slovenski rokometaši imajo danes po dveh gladkih zmagah na svetovnem prvenstvu znova prost dan. Se bo pa o dokončni usodi reprezentanc odločalo v skupinah A, D, E in H. Med drugim se zvečer obeta derbi za prvo mesto in najboljše izhodišče pred drugim delom v skupini H med Egiptom in Hrvaško. Zanimivo bo zagotovo tudi na obračunu Norveške in Portugalske.