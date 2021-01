Slovenci odločno nad Švede

Slovenija, ki je v skupinskem delu v Aleksandriji premagala Južno Korejo in Belorusijo ter izgubila proti Rusiji, je v generalki za današnji obračun v sredo ukanila Severno Makedonijo z 31:21, medtem ko je Švedska po treh zmagah v skupinskem delu nad Severno Makedonijo, Čilom in Egiptom pred dvema dnevoma igrala neodločeno z Belorusijo 26:26.

V skupini 4 vodi Švedska s petimi točkami, Egipt in Slovenija jih imata štiri, Rusija tri, Belorusija dve, Severna Makedonija je brez njih, v četrtfinale pa bosta napredovali dve najboljši izbrani vrsti.

Slovenci in Švedi so se nazadnje pomerili na lanskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so v Göteborgu slavili z 21:19.