Sok in Jerenec ostajata v Mariboru

Slovenski rokometni prvoligaš Maribor Branik je podaljšal sodelovanje s kapetanom Tadejem Sokom, ki je podpisal enoletno pogodbo, in Filipom Jerencem, ki je podaljšal za tri leta, so sporočili iz kluba.

Sok je član Maribora od sezone 2012/13 naprej. Z 806 goli je drugi strelec v zgodovini kluba. Jerenec je v zadnjih letih postal eden od stebrov mariborske igre. V preteklem tekmovalnem letu je bil z 81 goli drugi strelec ekipe v ligi NLB, prihajajoča sezona pa bo njegova četrta v štajerski prestolnici.

"Vesel sem, da smo se s klubom dogovorili za podaljšanje pogodbe še za eno leto, posledično bo to že moja deveta sezona v vijoličastem dresu. To je nekaj, na kar sem izjemno ponosen. Tu se res počutim kot doma. Motivacije ter želje po zmagah mi ne manjka in to so bili tudi glavni razlogi, da smo se brez težav dogovorili za podaljšanje sodelovanja," je dejal Sok.

Jerenec pa je med drugim povedal: "Vesel sem, da smo se s klubom dogovorili za podaljšanje pogodbe. Prihajajoča sezona bo zame precej drugačna kot sezone do sedaj, saj bom ob rokometu tudi redno zaposlen, sicer prav tako v Mariboru. Čeprav bo življenje nekoliko bolj natrpano z obveznostmi, mislim, da me čaka še veliko lepih rokometnih trenutkov, ki jih ne želim zamuditi. Moja želja pa je tudi borba za osvojitev najvišjega možnega mesta v 1. slovenski rokometni ligi."