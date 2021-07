Slovenske prvakinje dobile tekmice v ligi prvakinj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja so na današnjem žrebu na Dunaju dobile tekmice v ligi prvakinj za sezono 2021/22. Ljubljanska ekipa bo igrala v skupini B, v njej so tudi CSKA Moskva, Vipers Kristiansand, Odense, Györ, Metz, Kastamonu in Sävehof.