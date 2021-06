Velika sprememba za rokometašice v novi sezoni

Elitni enajsterici iz minule sezone (Krim Mercator, Mlinotest Ajdovščina, Krka Novo mesto, Zelene doline Žalec, Z'dežele, Zagorje, Trgo ABC Izola, Velenje, Litija, Ptuj, Koper) se je na sredini seji klubov 1. ženske rokometne lige tudi uradno pridružilo pet dodatnih ekip. To so mariborski Branik, Vrhnika, Olimpija, Naklo in Zvezda Logatec.

Ekipe bodo v prvem delu razdeljene v dve skupini - modro in zeleno. V prvi bo nastopalo najboljših deset klubov minule sezone, v drugi pa se bo peterici novink pridružil Koper, ki je sezono sklenil na zadnjem, enajstem mestu 1. ženske rokometne lige.

Deseterica iz modre skupine se bo v prvem delu tekmovanja pomerila po dvokrožnem sistemu, zelena pa po trikrožnem. Najboljša sedmerica modrega dela 1. ženske rokometne lige se bo neposredno uvrstila v četrtfinale, medtem ko bosta osmouvrščeno ekipo v prvi polovici marca čakali dodatni kvalifikacijski tekmi z najboljšo ekipo zelene skupine.

V četrtfinalu z dvema tekmama se bodo zmagovalke kvalifikacij pomerile z najboljšo ekipo modre skupine, iz katere bodo izhajali tudi preostali pari (2-7, 3-6, 4-5). Zmagovalne ekipe četrtfinalnih tekem nato čaka še šest dodatnih tekem, ki bodo dale ime novih prvakinj, poraženke pa prav toliko tekem v boju za razvrstitev od 5. do 8. mesta.

Po enakem sistemu se bodo v drugem delu tekmovanja za končno razvrstitev borile tudi preostale ekipe. V borbo za razvrstitev od 9. mesta naprej se bodo podale poraženke kvalifikacij, 9. in 10. ekipa modre skupine ter zasedbe, ki se bodo v zeleni skupini na lestvici zvrstile od 2. do 6. mesta. Ekipe čakajo tekme, ki bodo zmagovalke posadile z ligo za razvrstitev od 9. do 12., poraženke pa od 13. do 16. mesta.

V sredo je bil opravljen žreb, po katerem je znan razpored tekmovanja. To se bo predvidoma začelo v soboto, 11. septembra.

Preberite še: