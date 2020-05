Slovenke v četrtem bobnu

Slovenke so pred dvema letoma v Franciji z zmago in dvema porazoma nastope sklenile v skupinskem delu tekmovanja. Na koncu so zasedle 13. mesto.

Slovenke so pred dvema letoma v Franciji z zmago in dvema porazoma nastope sklenile v skupinskem delu tekmovanja. Na koncu so zasedle 13. mesto. Foto: Nebojša Tejič/STA

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo decembra sedmič v svoji zgodovini nastopila na evropskem prvenstvu, ki ga bosta družno gostili Danska in Norveška. S sedeža Evropske rokometne zveze (EHF) so sporočili, da bodo izbranke selektorja Uroša Bregarja v žreb vstopile iz četrtega bobna. Ples kroglic bo na sporedu 18. junija na Dunaju.

Pred slabima dvema tednoma je zveza EHF sporočila, da je zaradi epidemije koronavirusa odpovedan preostanek kvalifikacij za letošnje EP (reprezentance so do tedaj odigrale dve izmed šestih tekem) ter da na sklepni del tekmovanja napredujejo izbrane vrste, ki so si to prislužile glede na uvrstitev na prvenstvu stare celine leta 2018. Dve leti pozneje bo tako na euru zaigrala identična šestnajsterica držav, med njimi tudi Slovenija, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Slovenke so pred dvema letoma v Franciji z zmago in dvema porazoma nastope sklenile v skupinskem delu tekmovanja. Na koncu so zasedle 13. mesto in tako pričakovano padle v četrti boben. Obenem to pomeni, da se v prvem delu tekmovanja ne bodo mogle srečati s Poljakinjami, Čehinjami in Hrvaticami. V prvem bobnu se sicer nahajajo Francozinje, Rusinje, Nizozemke in Romunke, v drugem Norvežanke, Švedinje, Madžarke in Danke, v tretjem pa Črnogorke, Nemke, Srbkinje in Španke.

Pred žrebom so se organizatorji odločili, da bo Danska nastopala v skupini A, ki jo bo gostil Herning, njena sogostiteljica Norveška pa v skupini D v Trondheimu. Skupini in prizorišči poznata tudi že Nizozemska (skupina C, Trondheim, Norveška) in Švedska (skupina B, Frederikshavn, Danska). Posledično je svoje mesto dobila tudi madžarska reprezentanca, ki iz drugega bobna kot edina še (vnaprej) nerazvrščena izbrana vrsta lahko zasede le mesto v skupini C.

Letošnje EP za ženske bo potekalo med 3. in 20. decembrom. Najboljše tri reprezentance vsake skupine prvega dela bodo napredovale v drugi del, ki bo potekal v Stavangru in Herningu, medtem ko bo končnica v Oslu.

