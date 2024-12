Slovenke najmanj za izenačitev najboljšega dosežka na evropskih prvenstvih

Slovenske rokometašice bodo v sredo odigrale zadnjo tekmo na evropskem prvenstvu, ki poteka v Avstriji, Švici in na Madžarskem. Ob 15.30 se bodo pomerile z Nemkami, z zmago pa bi najmanj izenačile najvišjo uvrstitev na prvenstvih stare celine do zdaj. Če bo zanje ugoden še razplet v skupini 1, pa bi lahko poskrbele celo za zgodovinski uspeh.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so na letošnjem prvenstvu stare celine odigrale šest tekem in imajo polovičen izkupiček. Zmagama v prvem delu v Innsbrucku proti Slovakinjam (37:24) in Avstrijkam (25:24) so po napredovanju v glavni del prvenstva na Dunaju nato dodale še uspeh proti Švici (34:25). Premoč so morale priznati le močno favoriziranim tekmicam, ki so glavne favoritinje za najvišja mesta, a so se proti vsem pokazale v izjemno pozitivni luči. Proti Norvežankam so na Tirolskem klonile s 26:33, po prihodu na Dunaj pa proti Nizozemkam (22:26) in minuli ponedeljek proti Dankam s 26:33.

Prišle z nizkimi pričakovanji, zdaj na pragu zgodovinskega uspeha

Na deveto evropsko prvenstvo se je močno pomlajena slovenska vrsta podala s skromnimi željami. Njen glavni cilj je bil preboj v drugi del turnirja, med najboljših 12 reprezentanc, kar je selektor Adžić enačil celo z uvrstitvijo na olimpijske igre. A izjemno srčnim in borbenim Slovenkam je ta cilj uspelo izpolniti zanesljivo, zdaj pa lahko z zmago nad Nemčijo najmanj izenačijo najvišjo uvrstitev na evropskih prvenstvih do zdaj.

To je trenutno osmo mesto izpred dveh let na domačem tekmovanju. Z ugodnim razpletom obračunov v skupini 1, ki tekmuje v Debrecenu na Madžarskem, pa lahko ta mejnik celo presežejo.

Pomlajena slovenska vrsta je na pragu zgodovinskega uspeha. Foto: Guliverimage

"Želimo še enkrat uživati v igri na igrišču in na koncu zmagati!"

"Pred prvenstvom o tem nismo upale niti sanjati. O tem niti nismo razmišljale. Zdaj, ko je to na dosegu roke, bomo skušale pokazati največ, česar smo zmožne, da to tudi dosežemo," je pred zadnjim dvobojem na Dunaju medijem o lovljenju uvrstitve med najboljšo sedmerico zaupala najstarejša članica slovenske reprezentance Manca Jurič. Krožna napadalka je ob tem dodala: "Tudi na to tekmo se lahko podamo povsem sproščeno. Želimo še enkrat uživati v igri na igrišču in na koncu zmagati!"

Nadvse neugodne Nemke

Z Nemkami se je Slovenija letos pomerila že dvakrat. Najprej so bile gostiteljice olimpijskega kvalifikacijskega turnirja boljše v Ulmu (31:25), veliko bolj pa je bil boleč poraz na kasnejših olimpijskih igrah v Parizu. Nemčija je tedaj zmagala za 19 zadetkov (41:22).

"Nemčija je telesno izjemno močna reprezentanca. Čaka nas zelo naporna tekma. Pred zadnjo tekmo se nekoliko že pozna utrujenost, zato bo še toliko pomembneje, da bo vsaka iztisnila zadnje atome moči," pa je pred tekmo dejal pomočnik selektorja Jan Žbogar.

Maja Vojnovič je ena najboljših vratark na tem EP. Foto: RZS

Stanko in Vojnovič na vrhu lestvic

Reprezentanca Slovenije, ki je hit letošnjega prvenstva, navdušuje tudi z individualnimi dosežki. Tjaša Stanko je še naprej najboljša strelka turnirja (45 golov) in tudi podajalka (38 podaj). Z naskokom vodilna (83 točk) je tako tudi v seštevku učinka v napadu (seštevek golov in podaj), saj najbližji zasledovalki za njo zaostajata za 23 oziroma 24 točk. Po tekmi proti Dankam je na vrh skočila še ena Slovenka. Maja Vojnovič se je tja prebila s tretjega mesta vratark z največ obrambami.

V nedeljo pomemben žreb

Po zaključku nastopov med elitnimi evropskimi reprezentancami bodo Slovenke z veliko nestrpnostjo čakale na nedeljo. Pred finalom Eura bo namreč na Dunaju potekal žreb kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu konec prihodnjega leta v Nemčiji in na Nizozemskem. Ples kroglic se bo začel ob 13.30, slovenska vrsta pa bo vanj zavoljo preboja v zgornjo polovico izmed 24 sodelujočih reprezentanc na EP vstopila kot nosilka.

