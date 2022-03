Slovenke gostijo Makedonke

Pokal EHF Euro je namenjen reprezentancam, ki so opravičene nastopanja v kvalifikacijah za novembrsko evropsko prvenstvo. Poleg Norveške, aktualne evropske prvakinje, v njem nastopajo še Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora, ki bodo gostile naslednje tekmovanje stare celine za rokometašice.

V omenjenem pokalu so slovenske rokometašice v lanski jeseni odigrale uvodni tekmi in obakrat morale priznati premoč Norvežankam. Skandinavke so bile na domačem igrišču boljše z 29:17, na povratni tekmi v dvorani Stožice pa s 26:21. Proti Makedonkam, ki so na zadnjem velikem tekmovanju nastopile leta 2012, bodo tako iskale pot do prve zmage.

Z Makedonkami so se Slovenke nazadnje pomerile junija 2019 v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Po zmagi v Skopju s 33:30 so na povratni tekmi v Celju, tedaj v dvorani Golovec, pokazale še odločnejši obraz in tekmice ugnale kar z 38:27.