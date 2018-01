Skok: Zagreb nas je preveč izpraznil. Selektor napovedal spremembe.

Igralski pogled po porazu Slovenije proti Danski

Četa Veselina Vujovića je po burnem dogajanju v prvem delu prvenstva v Zagrebu v petek odigrala uvodno tekmo drugega dela in si močno priprla vrata polfinala. Slovenci so namreč v drugi del odnesli le točko, s porazom proti Dancem pa je njihov točkovni račun ostal nespremenjen, zato upov na napredovanje skorajda ni več. Teorija sicer še obstaja, a bi morali iti našim rokometašem pošteno na roke tudi rezultati drugih tekem.

Vseskozi smo bili v tekmi, a olimpijskim prvakom, ki igrajo zelo pametno in v močnih evropskih klubih, preprosto nismo bili kos v celoti. Foto: Žiga Zupan/Sportida Slovenska izbrana vrsta se je slabih deset minut pred koncem rokometašem iz Hamletove dežele z dvema zadetkoma Blaža Janca približala na zgolj gol zaostanka (25:26), a so jim nasprotniki v 55. minuti prvič ušli na štiri gole (25:29) in do konca zadržali prednost.

Eden od ključnih členov danskega napada je bil Lasse Svan, ki je slovenska vratarja Urbana Lesjaka in Matevža Skoka, ki je na igrišče prišel kot menjava, premagal 11-krat.

Preprosto jim niso bili kos

"Nismo odigrali veliko tekem na tem EP, a vse so bile živčne. Uvodne tekme v Zagrebu so nas preveč izpraznile. Pred današnjo tekmo smo vedeli, da bodo Danci kaznovali vsako našo napako, kar so tudi storili. Vseskozi smo bili v tekmi, a olimpijskim prvakom, ki igrajo zelo pametno in v močnih evropskih klubih, preprosto nismo bili kos v celoti. Tekma z njimi je dobra šola za naprej," je bil po porazu proti olimpijskim prvakom razočaran Skok.

Odnesle so jih napake

Marko Bezjak je kot večina soigralcev s prstom pokazal na napake, ki jih je bilo preveč. Foto: Mario Horvat/Sportida

Marko Bezjak je, podobno kot Vid Kavtičnik, s prstom pokazal na napake: "Težka tekma, a tako smo tudi pričakovali. Bili smo vseskozi za danskimi petami in v igri za zmago, kljub trudu pa nam ni uspelo preobrniti tekme v našo korist. V prelomnih trenutkih dvoboja smo preprosto naredili preveč napak."

Obetajo se spremembe za osvežitev

Vujović je dejal, da ne verjame, da so zagrebški zapleti Slovencem vzeli preveč energije, če je pa bilo tako, potem njegovi varovanci niso pripravljeni za velika tekmovanja, je prepričan črnogorski strateg, ki je napovedal spremembe: "Smo v položaju, ko nam preostane le, da se na zadnjih dveh tekmah maksimalno potrudimo in skušamo premagati Španijo in Češko. V našem interesu je, da si na Hrvaškem izborimo čim boljo uvrstitev. Na zadnjih dveh tekmah bom morda poskušal z nekaterimi menjavami osvežiti ekipo v želji, da ji povrnem zbranost. V ekipo bom bržkone vpeljal igralce, ki so željni dokazovanja in rezultata ter da iz tega turnirja izvlečemo maksimum."

"Na zadnjih dveh tekmah bom morda poskušal z nekaterimi menjavami osvežiti ekipo v želji, da ji povrnem zbranost." Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Besede, da smo se tekmecem dostojno in dobro upirali, me ne zanimajo"

Kot je še povedal, s predstavo na igrišču ni zadovoljen: "Ne morem reči, da sem razočaran nad našo igro, a sem daleč od tega, da lahko rečem, da sem zadovoljen. Besede, da smo se tekmecem dostojno in dobro upirali, me ne zanimajo in v športu nič ne pomenijo. Na vsaki tekmi moraš dati vse od sebe, mi pa na zadnjem dvoboju poti Danski tega nismo storili."

Slovenska izbrana vrsta ima zdaj tri proste dneve, naslednja tekma jo čaka v torek ob 18.15, ko se bo pomerila s Španijo, v sredo pa ji bodo ob 16. uri nasproti stali še Čehi.

Lestvica: 1. Danska 3 tekme - 4 točke

2. Nemčija 3 - 4

----------------

3. Makedonija 2 - 3

----------------

4. Španija 2 - 2

5. Češka 3 - 2

6. Slovenija 3 - 1

