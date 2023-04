Slovenija bo gostila evropsko prvenstvo do 20 let

Izvršni odbor Evropske rokometne zveze (EHF) je na srečanju v Istanbulu potrdil organizacijo evropskega rokometnega prvenstva za moške v kategoriji do 20 let v Sloveniji, ki bo potekalo prihodnje leto.

Za Slovenijo bo to že šesto rokometno tekmovanje za mlajše kategorije na najvišji ravni v zadnjih letih. Ob evropskih prvenstvih na članski ravni, ki ga je dežela na sončni strani Alp gostila v letih 2004 (moško) in 2022 (žensko), se bodo na slovenskih tleh znova predstavili najobetavnejši rokometni upi.

RZS je v preteklosti že gostila evropska prvenstva za dekleta do 17 (2019) in 19 let (2017 in 2021), evropsko prvenstvo za fante do 20 let (2018) ter svetovno prvenstvo za dekleta do 20 let (2022).

Evropsko prvenstvo do 20 let bo v letu 2024 potekalo v razširjeni obliki. Ob prvenstvu stare celine do 18 let, ki ga bo gostila Črna gora, se bo prvega mladinskega tekmovanja pod okriljem evropske rokometne zveze udeležilo 24 ekip.

S podobnim izzivom se je slovenski organizacijski komite uspešno spoprijel lani na svetovnem prvenstvu za dekleta do 20 let v Celju in Laškem, ki ga je Mednarodna rokometna zveza premierno razširila na 32 reprezentanc.

Slovenske ljubitelje rokometa na zadnje moško evropsko prvenstvo do 20 let na domačih tleh vežejo lepi spomini. Slovenska izbrana vrsta se je pod okriljem Saše Prapotnika s finalno zmago nad Francijo (31:30) povzpela na evropski prestol.

Na zadnji reprezentančni akciji je bilo del članske zasedbe Slovenije kar pet rokometašev zlate mladinske generacije: Stefan Žabić, Kristjan Horžen, Domen Makuc, Domen Novak in Tadej Mazej.