Skrbi za slovenski tabor

Pred začetkom reprezentančne akcije ženske članske izbrane vrste je pred novinarske mikrofone in kamere stopil selektor Dragan Adžić, ki je spregovoril o sestavi kadra, prihajajočih tekmicah in dodatnih aktivnostih v prihodnjem tednu.

Na spisek reprezentance, ki ga je črnogorski strateg na slovenski klopi obelodanil že v preteklem tednu, so se uvrstile vratarke Amra Pandžić, Maja Vojnovič in Tajda Tripkovič, krilne rokometašice Ema Marija Marković, Maja Svetik, Ema Abina, Tija Gomilar Zickero in Alja Varagić, krožne napadalke Nataša Ljepoja, Valentina Klemenčič in Urša Zelnik ter zunanje igralke Ana Gros, Elizabeth Omoregie, Barbara Lazović, Nina Zulič, Ivona Barukčić, Nina Žabjek, Tjaša Stanko, Ana Abina, Ema Hrvatin in Erin Novak. Med rezervami, ki bodo v polni pripravljenosti čakale na morebiten klic selektorja, so pristale Blažka Hauptman, Špela Bajc in Živa Čopi.

Ana Gros je med igralkami, ki imajo težave s poškodbami. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med vpoklicanimi reprezentantkami se z zdravstvenimi težavami spopadajo Elizabeth Omoregie, ki bo tokratne aktivnosti v dresu z državnim dresom zaradi poškodbe kolena izpustila, ter Ana Gros, Nina Zulić in Barbara Lazović, pripravljenost za igro katerih bo ob prihodu v reprezentančni tabor preverila zdravstvena in terapevtska služba slovenske zasedbe. "Vse druge rokometašice s seznama so v dobri formi, pripravljene ter željne igre in verjamem, da bomo z razpoložljivimi igralkami dosegli zastavljen cilj uvrstitve na svetovno prvenstvo. Želim si, da turnir svetovne elite decembra dočakamo v najmočnejši postavi, z nosilkami s preteklega prvenstva stare celine in drugimi, ki bodo v tem času dosegle raven igre na reprezentančni ravni. Upam, da bomo še naprej rasli in vztrajali z željo po uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu," je na novinarski konferenci na sedežu Rokometne zveze Slovenije povedal Adžić.

"V Italiji se v zasedbo vrača njihova najboljša igralka, kar kaže na to, da želijo dvigniti raven svoje igre. Branka Mijatović je analizirala zadnjih šest tekem Italijank in nanje se pripravljamo z enako intenzivnostjo kot na najboljše ekipe," je dozdajšnje priprave strokovnega štaba na obračuna z zahodnimi sosedami povzel glavni strateg Slovenk.

Poslavlja se Branka Zec. Foto: Grega Valančič/Sportida

Upokojitev Branke Zec

Slovenska izbrana vrsta se bo v Ljubljani zbrala v ponedeljek in v prestolnici vadila do četrtka, ko Slovenke čaka pot v Italijo. Po petkovem treningu in sobotni kvalifikacijski tekmi bosta sledili pot v domovino in prosta nedelja. V nov teden bodo slovenske reprezentantke vstopile v družbi najobetavnejših mladih rokometašic, rojenih med letoma 2006 in 2009. Podobna druženja, ki bodo namenjena prenosu znanja slovenskih zvezdnic svojim naslednicam, bodo po besedah selektorja postala stalna praksa: "Želimo motivirati perspektivne rokometašice, da vztrajajo v svojem napredku in se učijo od svojih vzornic."

V sredo ob 17.30 se bo na Kodeljevem začelo še zadnje dejanje aprilske reprezentančne akcije, druga tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Italiji. Na njej se bo od dresa z državnim grbom na prsih poslovila dolgoletna vratarka Slovenije Branka Zec: "Spominjali se je bomo kot sijajne reprezentantke in osebe, ki je v ekipo vedno prinašala posebna čustva in bila pomemben del naše izbrane vrste," je v napovedi srečanja v Ljubljani dejal Adžić. Zečeva je za Slovenijo zbrala 89 nastopov.

