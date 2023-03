Kdo še v četrtfinale?

V četrtek bo velikansko prednost branil Veszprem Gašperja Marguča, ki je na prvi tekmi s kar 36:23 nadigral Pick Szeged s slovensko zasedbo Borut Mačkovšek, Mario Šoštarič, Dean Bombač in Matej Gaber. GOG Gudme Nejca Cehteta pa bo skušal proti Aalborgu nadoknaditi dva gola zaostanka s prve tekme.

Četrtfinale so si po skupinskem delu tekmovanja neposredno že zagotovili PSG, Barcelona (Blaž Janc, Domen Makuc), Kielce in Magdeburg (Marko Bezjak).

Od najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini pa so se po skupinskem delu poslovili rokometaši Celja Pivovarne Laško. Slovenska ekipa iz mesta ob Savinji je na štirinajstih odigranih tekmah tekmah premagala Kiel, Nantes in Elverum, proti španski Barceloni, Kielcu, Alborgu in Picku Szegedu je doživela dva, proti Kielu, Nantesu in Elverumu pa po poraz.

Liga prvakov, povratne tekme za četrtfinale:

Sreda, 29. marec:

Četrtek, 30. marec